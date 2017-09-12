مفرح الشمري

وجه الفنان القدير ابراهيم الصلال رسالة شكر لكل من سأل عنه في وعكته الصحية وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، متمنيا للجميع الصحة والعافية.

وقال بعد زيارة «الأنباء» له صباح امس في مستشفى الأحمدي انه بحالة صحية مستقرة بعد ان زال خطر جلطة الرأس التي تعرض لها وذلك بفضل الله ثم فضل محبيه الذين دعوا له بالشفاء.

وشكر الفنان القدير ابراهيم الصلال «الأنباء» على جهودها الواضحة والكبيرة في متابعة اخبار الفن والفنانين متمنيا لها التميز دائما في الإعلام المحلي والخليجي والعربي.