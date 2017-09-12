أميرة عزام

amira3zzam‏@

بعد غياب خمس سنوات، أكدت الاعلامية والفنانة فاطمة الطباخ انها ستشارك في عرض «القرينية» لفرقة المسرح الشعبي والتي ستعرض ضمن مهرجان ليالي مسرحية كوميدية. والمسرحية فكرة: د.نبيل الفيلكاوي وتمثيل فاطمة الطباخ، خالد السجاري، محمد فايق، محمد اكبر، هاني الهزاع، حامد محمد، ماجد البلوشي، عبدالرحمن الفهد وغدير حسن، بينما يتكون الفريق الفني للمسرحية من مساعد المخرج بدر الحلاق وفلونة دوش ومخرج منفذ واضاءة فاضل النصار وموسيقى نصار النصار وازياء ومكياج د.عبير الهديب، ديكور: د.معصومة الحداد واشراف فني عام د.نبيل الفيلكاوي وتأليف واخراج نصار النصار.

وقالت الطباخ لـ«الأنباء»: آخر مشاركاتي كانت مع الفنان سعد الفرج وغانم السليطي، وآخر مشاركة لي بالمهرجانات كانت بمهرجان الشباب في مسرحية «الفارس وأميرة الغابة» التي حصلت بها على جائزة أفضل فنانة دور أول، وبكل بساطة اشتقت للمسرح وعدت إليه.

وعن برامجها الإذاعية، قالت: أنا موظفة رسمية بإذاعة الكويت لكن في استراحة الصيف لدينا برنامج «حياكم معانا» كل يوم جمعة من الساعة السابعة إلى الثامنة بإذاعة الكويت وبالعيد قدمنا برنامج «جولة العيد» مع الزميلة عايدة النجار، وتشدني البرامج الحوارية لكن لا يمنعني ذلك من تقديم أي برنامج سواء كان مسابقات أو فنيا أو موسيقيا.