بشار جاسم

طرح الفنان صاحب الصوت العذب فهد السالم أغنية جديدة قبل اسبوعين تقريبا بعنوان «سمي الروح»، وهي من كلمات: مزيد وألحان: راكان وتوزيع: براك المطوع ومكس وماستر: منتظر الزاير وإيقاعات: سمير القطان ووتريات: تامر فيضي، وتقول كلماتها: «ما امل حبك ولو ما به جديد صار.. اعشق الروتين منك واعشق التكرار.. وغيرك صعب يشغلني.. وأنا مو بس حبيتك.. سمي الروح احس اني تجرعتك.. تعاطيتك.. بينك وبين الملا..لا شك ما احتار.. حتى لو جنه هواهم.. وهواك النار.. يا ناري اللي ما تطفي.. في قلبي دوم وقاده.. انا وياك وذا يكفي.. ولا راح اطلب زيادة».



وعن الأغنية يقول: «بعد غياب سنة تقريبا من آخر عمل لي بأغنية «ليه راجع» من كلمات الشاعرة الجادل والحاني وتوزيع مهند خضر، رجعت مرة ثانية للتعاون مع الثنائي اللي بلشت معاه مشواري الغنائي الشاعر مزيد والملحن راكان بأغنية جديدة وموضوع جديد على الساحة الفنية، أغنية بعنوان «سمي الروح» كلمات مزيد وألحان راكان وتوزيع براك المطوع ومكس ماستر منتظر الزاير، وأشكرهم على إبداعهم في هذا العمل، والحمد لله الأغنية حاليا تلاقي صدى طيبا لدى المستمعين، حيث تجاوزت الـ 200 ألف مشاهد خلال الأسبوعين على «اليوتيوب» وهذا الشيء أسعدني جدا، وحاليا في مرحلة الاستماع لأعمال جديدة لطرحها في الفترة القادمة وبأفكار جديدة ومختلفة».