نجح الشاعر علي الخوار من خلال قصيدته «رفجة عرب» في إعادة الفنانة نادية المنصوري إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل، وتعد الأغنية التي لحنها ووزعها موسيقيا عادل عبدالله نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين الخوار والمنصوري، حيث سبق أن تغنت بكلمات الشاعر في العديد من الأوبريتات والأعمال الوطنية، لكن «رفجة عرب» تأتي بصفتها أول عمل عاطفي يجمع بينهما، وقد حملت الأغنية الطابع الإماراتي بإيقاعاته الشعبية المعروفة مع لمسات حديثة في الطرح وأسلوب التوزيع الموسيقي.

يذكر أن «برومو» الأغنية الذي تم طرحه عبر «اليوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي حظي بالكثير من ردود الفعل الإيجابية وتداوله العديد من مشاهير الفن والإعلام عبر حساباتهم الشخصية، احتفاء بعودة الفنانة نادية المنصوري للظهور على الساحة الفنية.