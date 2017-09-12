ردت الفنانة شذى حسون، على سؤال وجه إليها عن سبب عدم زواجها حتى الآن، بأن زواج فنانة من إنسان عادي أمر صعب للغاية.

وأشارت حسون، في تصريحات إعلامية، إلى أن علاقة فنان رجل بامرأة عادية أمر طبيعي وسهل، لكن المشكلة تكمن في ارتباط الفنانة بشخص من خارج الوسط الفني غير عادي، لأنه في بداية العلاقة سيكون وديعا وطيبا وبمرور الوقت سيظهر وجهه الطبيعي الذي ينفجر في وجهها، على حد قولها.

وأضافت: «ان الأمور ربما تنفجر بسبب الغيرة، لكن الرجل على هذه الوتيرة فاقد للثقة في نفسه»، مؤكدة أن هناك من يحترمون ويثقون في زوجاتهم بالطبع.