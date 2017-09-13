تعيش الفنانة المصرية ليلى علوي فترة من الحزن والحداد بعد وفاة والدتها، وبحسب العديد من المصادر فإن علوي معتزلة الإعلام والصحافة حاليًا بسبب حالة الحزن التي تعيشها.

إلا أن الجمهور تفاجأ في اليومين الماضيين بانتشار صور تداولها نشطاء الإنترنت على أنها للفنانة علوي وتظهر فيها بإطلالة شبابية وبوضع بعيد جدًا عن حالة الحزن التي قيل عنها، ليبدأ عدد كبير من الجمهور بانتقادها والهجوم عليها كونها لم تحترم وفاة والدتها.

وكانت المفاجأة أن هذه الصور لا علاقة لها بالفنانة المصرية ليلى علوي بل هي لشخص مختلف تمامًا وهي صور للفنانة الشابة مها صبري والتي تشبه بشكل لا يصدق الفنانة ليلى علوي.

والفنانة الشابة مها صبري شاركت في عدد من الأعمال بأدوار صغيرة وآخر أعمالها كان مسلسل “طاقة نور” مع الفنان هاني سلامة والذي تم عرضه في رمضان الماضي.