أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن الفنان القدير ابراهيم الصلال قامة فنية مرموقة ونموذج يحتذى لما تضمه مسيرته الحافلة بالعطاء من نجاح وتميز، لافتا الى ان اهتمام القيادة السياسية بشأنه الصحي يجسد استحقاقا وتقديرا عاليين لمكانته الفنية والمجتمعية.

واعرب المحافظ الخالد - الموجود خارج البلاد حاليا - عن سعادته بتحسن الحالة الصحية للفنان الصلال، اثر العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا، مثمنا في هذا الصدد جهود مدير مستشفى الاحمدي واعضاء الهيئة الطبية والتمريضية القائمين على حالته وعلى جميع المرضى بوجه عام.

وكان الخالد قد وجه مدير ادارة مكتب المحافظ ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة بمتابعة حالة الفنان الصلال والتواصل معه شخصيا ومع مسؤولي المستشفى للاطمئنان على الحالة اولا بأول لحين تمام شفائه وخروجه من المستشفى سالما معافى بإذن الله تعالى.