أحمد الفضلي

انتهت الفنانة والمذيعة شيماء قمبر من تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث اعمالها الفنية والمتمثل بالمسلسل الكوميدي الاجتماعي «تريللي» الذي صور مؤخرا بعدد من مناطق البلاد بمشاركة كم كبير من نجوم الكوميديا الكويتية.

واعربت قمبر عن بالغ سعادتها بالمشاركة بهذا العمل والذي يرصد من خلال حلقات منفصلة العديد من المواقف الكوميدية التي ستعجب المشاهدين، خصوصا ان الاعمال الكوميدية تحصد اقبالا كبيرا في الفترة الحالية.

وعن دورها في العمل قالت قمبر خلال حديثها لـ«الانباء»: اجسد عدة شخصيات جميعها تحمل الطابع الكوميدي وهي شخصيات متنوعة، حيث لا يوجد اي فنان مشارك في العمل يجسد شخصية واحدة باستثناء ضيوف الشرف من نجوم الكوميديا والذين سيظهرون بحلقة واحدة يجسدون من خلال شخصية محددة.

وفيما يتعلق بجديدها على مستوى العمل في تقديم البرامج افادت بانها تستعد حاليا للمشاركة مع طاقم عمل برنامج «ع السيف» في موسمه الثاني والذي يضم كوكبة من المذيعين المميزين عبر قناة «atv» الفضائية، موضحة ان البرنامج يتم الاعداد له بشكل مميز من قبل المسؤولين في القناة من خلال جلب اكثر من 20 مذيعا وتأمين فريق اعداد جيد بخلاف انضمام المخرج د.علي حسن لفريق عمل البرنامج، حيث توكل له مهمة اخراج الحلقات على الهواء مباشرة.

وعن حصولها على لقب «افضل فنانة صاعدة» في مهرجان «المميزون» عن مشاركاتها الرمضانية الماضية، قالت: سعيدة بهذا التكريم الذي سيشكل دافعا معنويا قويا لي في الفترة المقبلة، كما انه وضعني امام تحد كبير في اختياراتي المقبلة.

واضافت شيماء: هذا التتويج جاء ثمرة جهد كبير لي ولطاقم عمل مسلسل «بوطبيع» بقيادة الفنان القدير عبدالرحمن العقل الذي لم يبخل علي وعلى بقية فريق العمل بنصائحه التي كان لها دور كبير بظهور العمل بشكل مميز وحصوله على العديد من الجوائز.