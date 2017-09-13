خلود ابوالمجد

فاز مشروع الفيلم الروائي «شيوع» للمخرجة المغربية ليلى كيلاني بجائزة «منصة الجونة السينمائية» التابعة - لمهرجان الجونة السينمائي، وقيمتها 5000 دولار، وهي الجائزة التي تقدمها المنصة لأحد مشروعات الأفلام العربية المشاركة في النسخة الخامسة من مشروع «فاينال كات»، والذي أقيم ضمن الانشطة الموازية للدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بهدف دعم انتاجها وتشجيع صناعها.

مشروع فيلم «شيوع» هو من إنتاج شركتي «Dkb Productions» (فرنسا)، و«Socco Chico Films» (المغرب)، وتدور أحداثه الفيلم في المرتفعات المحيطة بمدينة طنجة المغربية، حيث يقوم مطورو العقارات الجشعون بالتهام الأراضي المحيطة بالمنطقة في عدوانية، وهو ما يضع احدى الأسر هناك في مأزق، وعليها أن تقرر ما إذا كان عليهم اتخاذ قرار بيع قطعة أرض يوجد عليها منزلهم الريفي القديم وهي كبيرة وتقع في محيط المشروع، أم يحتفظون بها وبذكرياتهم.

وشاركت ليلى الكيلاني في إخراج عدد من الأفلام الوثائقية المتميزة منذ العام 2002، ومن بينها فيلم «طنجة حلم الحراقة» (2002)، والذي يحكي عن المنافسة من أجل الهجرة إلى أوروبا وزاد ملتقى، وفيلم «معابر» (2003)، وفيلم «أماكننا الممنوعة» (2009).

بالإضافة الى فيلمها الطويل الأول «على الحافة» (2011)، والذي دعمه صندوق «سند بأبوظبي»، وعرض في نصف شهر المخرجين ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وأشرف على توزيعه وانطلق في فرنسا من خلال شركة «Epicentre»، وعرض في أكثر من 80 مهرجانا دوليا.

وفي العام 2013 حصلت الكيلاني على المزيد من الدعم من المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة («CNC)» لصالح مشروع فيلم «A Pray in The Sky» الذي يحكي قصة حياة ثريا الشاوي، أول طيارة في المغرب والعالم العربي.

الجدير بالذكر أن فعالية «فاينال كات» التابعة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي استقبلت ستة مشاريع أفلام عربية وأفريقية كما هي العادة في كل عام، وهي أفلام «الكاشا» للمخرج السوداني حجوج كوكا، و«حقل الحرية» للمخرجة الليبية- البريطانية نزيهة عريبي، و«الحاصدون» للمخرج الجنوب أفريقي إتييني كالدوس، و«شيوع» للمخرجة ليلى كيلاني، و«جنونا» للمخرج الموزمبيقي جواوا فينا، و«حلم ضائع» للمخرج المصري مروان عمارة والمخرجة الدنماركية جوهانا دامكا.