خلود أبوالمجد

اعتمدت إدارة اللجنة المنظمة لمهرجان الشارقة السينمائي للطفل، أسماء لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الخامسة، والمكونة من 19 عضوا، والتي ستتولى مهام تقييم الأعمال الفنية المتقدمة للمشاركة ضمن فئات المهرجان السبع.

وتتضمن لجنة التحكيم لهذه الدورة، مشاركة واحدة من الكويت، وهو الفنان خالد أمين، إلى جانب عدد من الفنانين والمخرجين السينمائيين والإعلاميين العرب والأجانب، والعاملين في مختلف مجالات الفنون، من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث تتميز بتنوع الكفاءات التي تضمها، للمساهمة في إثراء عملية تقييم الأعمال المرشحة للفوز.

وتضم اللجنة كلا من مرعي الحليان، محمد حسن أحمد، أحمد الجسمي، سلطان النيادي، عبدالله الكعبي، عبدالله صالح، الدكتور حبيب غلوم، عبدالله الشرهان، نجوم الغانم، علا الفارس، بسام محمد الذوادي، نايلة الخاجة، أنيكا نوني روز، فيردوز بولبوليا، محمد سعيد حارب، علي مصطفى، أيمن جمال وإبراهيم الحساوي.