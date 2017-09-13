د. الدويش: المجلس الوطني يمثل الحاضنة الأساسية للإبداع المسرحي

مفرح الشمري

@Mefrehsتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والاداب والفنون بالانابة عبدالكريم الغضبان والامين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي ونقيب الفنانين د.نبيل الفيلكاوي ونخبة من نجوم الساحة الفنية الكويتية، انطلقت النسخة الثانية لمهرجان «ليالي مسرحية كوميدية» على خشبة مسرح الدسمة.

انطلق حفل الافتتاح بجولة في المعرض الفني الذي اقامته فرقة مسرح الخليج العربي الذي تضمن عددا من اعمال الكاتب والمخرج المسرحي الراحل محمد الرشود الكوميدية التي قدمت على مسارح الكويت وهي «الكرة مدورة»، «انتخبوا ام علي»، «بشت المدير» ومسرحية «يا معيريس» حيث تضمن المعرض عددا من المقتنيات التي استخدمت في تلك المسرحيات من ازياء وغيرها.

ومن ثم توجه الحضور الى قاعة المسرح لمتابعة فقرات حفل الافتتاح التي تصدى لتقديمها كل من الفنان محمد الحملي والمذيعة شيمان اللذين وجها التحية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لاقامة النسخة الثانية لمهرجان ليالي مسرحية كوميدية والذي يستمر حتى 19 الجاري.

واستذكر الحملي وشيمان في هذا الصدد إبداعات الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والكاتب الراحل محمد الرشود اللذين تركا بصمتهما الواضحة في كوميديا المسرح والفن.

ومن بعد ذلك طلب الفنان محمد الحملي من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا تقديرا ووفاء على ما قدمه للمسرح الكويتي والخليجي والعربي.

ومن ثم طلب الحملي من الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب رئيس اللجنة العليا للمهرجان د. بدر الدويش، الصعود الى خشبة المسرح لإلقاء كلمته، حيث اوضح فيها الدعم الكبير الذي يقدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب للحركة المسرحية في البلاد.

واضاف قائلا «إن المهرجان اختار الفنان الكوميدي طارق العلي «شخصية المهرجان» هذا العام تقديرا لمسيرته الفنية الزاخرة في مجال الكوميديا.

وأشار الدويش الى أن مهرجان هذا العام يهدف إلى تقديم العروض الكوميدية الخفيفة التي يمكن من خلالها التوجه إلى القطاع العريض من الجمهور الذي يميل ويقبل على هذه النوعية من العروض ويعتبرها أساسية في المسرح.

وأوضح أن المجلس الوطني يمثل الحاضنة الأساسية للإبداع الفني والثقافي والأدبي والمسرحي، حيث تحرص إدارة المسرح على مجموعة من المواعيد المسرحية التي باتت محطة حقيقية ذات حضور دائم عربيا وخليجيا ومحليا مثل مهرجان الكويت المسرحي الذي بات من أهم مهرجانات المسرح في العالم العربي.

من جانبه، أشاد الفنان طارق العلي في كلمته بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكل من ساهم وعمل على إنجاح هذا المهرجان المميز، معربا عن سعادته باختياره شخصية المهرجان لهذا العام وبهذا التكريم.

واستذكر العلي فضل ومحبة جمهوره على مدى أعوام، مؤكدا مواصلة مسيرة من «سبقونا في مجال الكوميديا وتقديم جزء مما قدمه من كانوا قبلنا مثل عملاق الكوميديا الفنان عبدالحسين عبدالرضا والكاتب في مجال الكوميديا محمد الرشود».

وفي بادرة طيبة، اعتذر الفنان طارق العلي من الفنانة القديرة حياة الفهد عن خلافاته السابقة معها، واهدى لها تسميته كشخصية لمهرجان ليالي مسرحية، الأمر الذي قوبل بتصفيق كبير من الحضور وهي لفتة كريمة تدل على أخلاق الفنان طارق العلي

.وبعد ذلك، تم تكريم فرقة مسرح الخليج العربي التي تصدت لتنظيم حفل افتتاح النسخة الثانية، حيث تسلم التكريم رئيس الفرقة ميثم بدر الذي تصدى لاخراج هذا الحفل من خلال العرض المسرحي «جاري العرض» الذي تضمن مقتطفات من الأعمال المسرحية التي قدمها الكاتب والمخرج الراحل محمد الرشود برؤية شبابية، والمسرحيات هي «الكرة مدورة»، «لن أعيش في جلباب زوجتي»، «بشت المدير»، «انتخبوا أم علي» ومسرحية «يا معيريس».

الجميل في حفل الافتتاح حضور نجوم تلك المسرحيات ومخرجيها، وهم داود حسين ومنقذ السريع ونجف جمال وطارق العلي وعبدالرحمن العقل وانتصار الشراح وخالد العقروقة «ولد الديرة» وسليمان العسعوسي ومحمد العجيمي وعبدالله العتيبي وعبير الجندي ومنى شداد.

ورغم الهنات البسيطة التي حدثت في حفل الافتتاح في الامور التقنية، الا ان فقراته كانت مناسبة للحدث، خصوصا في الفيلم التسجيلي الذي قدم عن الراحل محمد الرشود وكان من اعداد نادية القناعي، بالاضافة الى استذكار الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا من خلال الرسالة التي قدمها للفنانين بالمحافظة على سمعة الكويت في اعمالهم الفنية والدفاع عنها وعدم اثارة الفتن.

كما تضمن مهرجان ليالي مسرحية عرض «القرينية» لفرقة المسرح الشعبي وكذلك العرض المسرحي «الشاليه» لشركة مايندز للإنتاج الفني ومسرحية «نهيق الأسود» لفرقة المسرح الكويتي وأخيرا العرض المسرحي «فرحة ما تمت» لمؤسسة باك ستيج غروب.

يذكر ان عرض الافتتاح «جاري العرض» الذي اخرجه ميثم بدر وبإشراف عام من المخرج القدير نجف جمال شارك فيه عدد من الفنانين الشباب، وهم يوسف الحشاش وابراهيم الشيخلي ونصار النصار وعبدالله هيثم وجاسم البلوشي وعبدالوهاب دشتي وايمان الحسيني وسارة القبندي وعبدالهادي دشتي وسامي مهاوش وعبدالله البصيري والطفلان علي حسين المسلم وابراهيم اشكناني.