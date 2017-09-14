مع انطلاق الدورة البرامجية للموسم الرياضي الجديد في قناة سبورت الرياضية يطل المذيع القدير جابر نصار في برنامجه الجديد «أول السطر» والذي يشاركه في إعداده إبراهيم الفيلكاوي والإخراج لبشار الخوالد ومساعده محمود بهبهاني.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قال نصار إن برنامجه الجديد سيستضيف النجوم الحاليين للكرة الكويتية لتسليط الضوء على إنجازاتهم في الساحة الرياضية الكويتية والخليجية حتى يتعرف عليها الداني والقاصي.

وعن أجمل البرامج التي قدمها في الإعلام المرئي، ذكر أن برنامجه السابق الذي حمل عنوان «قديمك نديمك» مع المخرج فيصل الشوفان كان من أجمل البرامج التي قدمها في مشواره في الاعلام المرئي تصويرا وإخراجا والذي من خلاله استضاف نجوم العصر الذهبي وآخرين وتقديمهم مع أبنائهم وملعب الفريج والمدرسة، مشيرا إلى انه استضاف كل النجوم من خلال هذا البرنامج الذي تحدث فيه النجوم عن مشوارهم في الملاعب والحياة وحملت بعض حلقاته لحظات إنسانية لا تنسى بكوا فيها، خصوصا عندما تحدثوا عن أمهاتهم وآبائهم أمثال عبدالعزيز العنبري وناصر الغانم وفهد كميل ومحمد جراغ، لافتا إلى أن حلقة الحارس الأسطورة أحمد الطرابلسي ذرفت دموعه فيها لاإراديا عندما تذكر نصار والدته، رحمها الله تعالى، عندما قال الطرابلسي ان سر توفيقه كحارس بره بوالديه وخصوصا الأم.

وقال المذيع القدير جابر نصار: وزارة الاعلام فيها الوكيل طارق المزرم يسير إعلامها المرئي والمرئي بشكل واثق للتألق لأنه يملك رؤية ثاقبة وحسا إعلاميا وذو تواضع جم وصاحب قرار، مؤكدا على أن المزرم من أفضل الوكلاء الذين عاصرهم في الوزارة، مشددا على أن القناة الثالثة يوجد بها شباب على قدر من المسؤولية يقودونها للأفضل وهما محمد الطني وإسماعيل الحميدي وهما أبناء القناة ومن المخرجين المميزين ولديهما الفكر لتطويرها للأفضل، متمنيا لهما التوفيق.