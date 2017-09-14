دلال العياف

عاصر جيلين من اعذب الأصوات، منهم من استمر ومنهم من توقف، لكن تعاونه معهم له بصمة في أرشيفهم الفني، هو من يعرف كيف يوظف الكلمة مع اللحن ويضعها في مكانها الصحيح ويعطيها طابعا خاصا بها، وتعرف أوتار عوده من حركها وجعلها تتحرك بوجدان من يستمع له ويتغلغل في ألحانه التي لا يشبهها احد، لذلك كان يستحق وبجدارة لقب «ملحن الجيلين» الذي أطلق عليه لبراعته بالفن الاصيل، انه الملحن فهد الناصر، والذي أطلق جديده بعنوان «انا واقف» وهي غنايا تغنى بها مطرف المطرف ومن كلمات الشاعر احمد الصانع، توزيع عادل الفرحان مكس وماستر جاسم محمد وإيقاعات سمير القطان.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا واقف انطرك يا نور عيني.. وانت قلبك ع المفارق منفع.. ما اجيك ناطرك ادري بتجيني.. لو تعاندني مصيرك تقتنع.. لا تظن بركض وراك وتحتريني.. الي مثلك لغير ربه ما يخضع»