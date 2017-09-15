«حلو لوك الحجاب علي؟».. بهذا السؤال الذي وضعته على إحدى صورها في تطبيق سناب، أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل لدى متابعيها في مواقع التواصل.

فبينهن متابعات غضبن بسبب أنها جعلت من الحجاب زيّاً للموضة والاستعراض، واعتبرنه إهانة لهن كون الحجاب ليس «لوك»، بل هو فرض ديني، ورأت أخريات أنه حق مشروع، ولم يمس الحجاب بشيء من الإساءة، وأن ما تضمنته بعض ردود الفعل كانت مبالغات بلا منطق.

وكانت حليمة نشرت قبل فترة قصيرة مقاطع فيديو لها وصورا عبر حسابها على صفحتها، من جلسة تصوير خضعت لها ونشرت صورة وهي تضع الحجاب وكتبت: «اللهم اهديني لما تحب وترضى، وإن شاء الله يجي اليوم اللي ألبس فيه الحجاب».