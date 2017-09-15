بعد أن جاءت نتائج فحوصاته الطبية إيجابية بعد جلطة الرأس التي أصابته، غادر الفنان القدير إبراهيم الصلال مستشفى الأحمدي إلى منزله وهو بصحة وعافية طيبة.

وشكر الصلال عبر «الأنباء» كل من سأل عنه وهو في وعكته الصحية، وكان على رأس من شكرهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم.

وكان الفنان القدير قد تعرض لجلطة في الرأس نقل على إثرها لمستشفى الأحمدي يوم الأثنين الماضي ، وزال الخطر عن الفنان بفضل الله بعد العناية الطبية التي تلقاها على يد الأطباء .



«الأنباء» بدورها تتمنى دوام الصحة والعافية وطول العمر للفنان القدير إبراهيم الصلال.