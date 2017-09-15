أحمد الفضلي

تستعد الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني لتصوير المسلسل الدرامي الاجتماعي «روز باريس» الذي من المقرر أن يبدأ تصويره مطلع الأسبوع الجاري في الكويت وخارجها بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.

ويشكل العمل عودة الحوسني للدراما الكويتية بعد غياب لفترة طويلة، حيث شهدت الفترة الماضية غيابها عن عدد كبير من الأعمال الدرامية وتركيزها على الأعمال الخليجية الاماراتية والسعودية والابتعاد عن الدراما الكويتية التي سبق وشهدت مشاركتها في عدة أعمال ناجحة.



ومن المنتظر أن تلعب الحوسني احد أدوار البطولة في العمل الذي يخرجه المخرج حمد البدري وكتب نصه سحاب.

وتتمحور أحداث «روز باريس» حول عائلة تعيش وسط صراع اجتماعي يمتد خارج الكويت، وسيصور العمل ما بين الكويت والعاصمة الفرنسية (باريس) التي ستستضيف فريق العمل على امتداد اكثر من أسبوعين لتصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل، الذي من المقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ويشارك الحوسني بطولة العمل كم كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة انتصار الشراح وهيا عبدالسلام وطيف وعبدالمحسن القفاص ومحمد العلوي وشيماء قمبر.