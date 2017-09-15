دلال العياف

في حلقة مميزة حلّ «أخطبوط العود» الفنان السعودي عبادي الجوهر ضيفا على برنامج «الليلة»، الذي يعرض على شاشة تلفزيون الكويت، من تقديم الإعلامية إيمان النجم وإعداد صالح الدويخ وأميرة نجم وبيبي الخضري وأحمد صباح وإخراج طلال البرجس.

الجوهر بدأ الحلقة بالحديث عن علاقته القوية بالعود، وقال: أعتبر العود صديقي الذي أحتضنه دائما، وأشعر بانه يسمع همي وينقل مشاعري، وهناك أعمال تخرج من رحم الحزن وتجد طريقها إلى قلوب الناس، لافتا إلى أن قليلا من الفنانين يستخدمون الأغاني «المكبلهة»، وأردف: ما زلت أغنيها لأن الناس تعودت علي في هذا اللون.

وحول علاقته بالرياضة قال: أنا أهلاوي لكنني لست متعصبا، وقدمت أغاني لأغلب الأندية في السعودية، ومن اشهرها في عام 1988 عندما كنت في الكويت سجلت اغنية قبل المباراة النهائية لكأس آسيا ووقتها حصل المنتخب السعودي على الكأس.

وأكد الجوهر ان أغنية «نقطة الضعف» ظلمت عند طرحها، لكنه قدمها في العديد من الحفلات وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مشيرا في سياق آخر إلى ان كثيرا من الألقاب أطلقت عليه مثل «سفير الحزن» و«أخطبوط العود» وغيرهما، لكنه اكد أن لقب «ابو سارة» احب الألقاب اليه، معبرا عن حبه الشديد لحفيده «مالك»، وقال: «مالك اخذ نصف قلبي.. ووضعت أول حرف من اسمه على العود الذي أعزف عليه». كما تحدث عن تعاوناته مع الراحل طلال مداح، وقال إنه قدم له لحنا وهو في عمر الـ 14، ملمحا إلى ان رهبة المسرح لا تفارقه في جميع حفلاته حتى الآن.

وعن الكويت، قال عبادي: هي بلدي الثاني الحبيب وغنيت لأعظم الشعراء فيها، منهم الراحل الشهيد فايق عبدالجليل الذي أثر فيّ وقدمت له اسطورتيَّ «عطشان» و«نساي»، كاشفا انه كان سيغني لعبدالجليل بعد استشهاده، بعدما تواصل مع ابنه فارس للحصول على تنازل لكن الاغنية ذهبت لفنان آخر، نافيا وجود علاقة بينه وبين اغنية «رحل» للفنانة أصالة.

ومن باب الفكاهة، قامت احدى المشاهدات بالتواصل مع إيمان النجم عبر «واتساب» أثناء عرض البرنامج وطلبت يد الجوهر على الهواء، وهو بدوره رد «ممازحا»: أنا موافق.