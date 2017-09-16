تصنيف الإعلام أصبح غير مهني.. و«صباح الخير» يعني لي الكثير

أميرة عزام

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غادة السراج رئيسة قسم المذيعين والمذيعات بتلفزيون الكويت، لديها العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ولكن الاقرب لها برنامج «صباح الخير يا كويت» التلفزيوني. «الأنباء» التقت المذيعة غادة السراج في دردشة خفيفة، فكان هذا الحوار:

ما البرامج التي تتخصصين بها؟

٭ أفضل البرامج المنوعة، حاليا لدي برنامج «صباح الخير يا كويت»، فأنا أعمل على هذا البرنامج لمدة أربع سنوات، واستمتعت به كثيرا. البرنامج يتحدث عن أحوال الكويت بالصوت والصورة.

كيف بدأت مسيرتك الإعلامية؟

٭ بدأت على شاشة التلفزيون عام 2006 مع بداية دخول المرأة البرلمان بطلب من علي الريس الذي أصر على أن أعمل على الشاشة لأنني كنت أعمل بـ«الصوت» فقط.

عملت ببرنامج «مساء الخير يا كويت» وبرنامج فني باسم «مشوار»، وتصدرت برامج المناسبات كالأعياد الوطنية وتولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الحكم والحلقات الخاصة بتسمية سموه قائدا للعمل الانساني.

ما أفضل برنامج قدمتيه؟

٭ أحب كل برامجي، فبكل برنامج خرجت بصورة مختلفة. لكن برنامج «صباح الخير يا كويت» قريب إلي، فبدايته صباح واسمه صباح، فهذا الاسم أحبه كثيرا «بابا صباح الأحمد»، لا أقول ذلك تزلفا، فهي حقيقة وعشق.

ما البرنامج الذي ترغبين في تقديمه؟

٭ أطمح الى تقديم برنامج «توك شو» وأفضل أن يكون شاملا، فليست لدي مشكلة في أن يكون فني أو ثقافي.

ما المشاكل التي واجهتها بالإعلام؟

٭ المحسوبية والواسطة، فأحيانا يفضلون أشخاصا لا يستحقون ذلك. فلو اختير الإعلاميون حسب الكفاءة والخبرة، لانتشر الإعلام بصورة واسعة وتقدم إلى درجة كبيرة، تصنيف الإعلام أصبح غير مهني ومؤسف، لكن الوضع لن يستمر هكذا، سيأخد ذلك بعض الوقت وستتحسن الأمور.

ما طموحك؟

٭ أود أن أصبح وكيلة للوزارة.