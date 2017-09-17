عبدالحميد الخطيب

انتهى سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد من تسجيل وتصوير أغنية وطنية جديدة بمناسبة العيد الوطني الـ 47 لسلطنة عمان، وتحمل اسم «موطن الحكمة وعنوان السلام».

وانتشرت عبر «السوشيال ميديا» صورا للرويشد بالزي العماني أثناء تصويره مشاهد خاصة بالعمل المقرر طرحه قريبا، وسط ثناء كبير من جمهوره العماني لحرصه الدائم على المشاركة في عيد السلطنة الوطني وتقديمه عملا غنائيا جديدا كل عام.

من جهة أخرى، يشارك الرويشد في أضخم مهرجان فني، يقام 23 الجاري في جدة بصالة «ملعب الجوهرة»، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية، ويحيي الرويشد الحفل ومعه مجموعة من ألمع نجوم الأغنية الخليجية ومنهم محمد عبده وراشد الماجد وعبادي الجوهر وحسين الجسمي وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وأصيل أبوبكر سالم وغيرهم. وسيقدم الفنانون المشاركون أغاني وطنية تعبر عن السعادة والفرحة بعيد المملكة الوطني، ويتضمن الحفل كذلك أنشطة متنوعة، منها عروض ترفيهية وفلكلورية.

وجدير بالذكر أن آخر البومات الفنان عبدالله الرويشد حمل عنوان «تسلم عليك» والذي طرحه نهاية ابريل الماضي، وهو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، واحتوى الألبوم على 9 أغان، منها «هلت دموع» وهي من كلمات الأمير الشاعر خالد الفيصل وألحان محمد عبده، «عيشتني حلم» و«جاي تسأل» للشاعر علي مساعد، وأغنية «رد روحي» كلمات مطيع عوني، وضم ألبوم الرويشد أيضا أغنية «مسا الكون» و«دور» و«حبينا بعض» و«تبي تعرف» و«تسلم عليك».