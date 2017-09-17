يطرح برنامج «حديث الديرة» اليوم الأحد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة التنمية ورسم اقتصاد الكويت، وتوفير الوظائف للمواطنين الكويتيين، ويشارك في الحوار كل من د.أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية سابقا، م.فارس العنزي مدير إدارة دعم المشاريع الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، د.هالة الحميدي مديرة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.

ويتناول الحوار مدى إقبال الشباب الكويتي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والثقة بنجاحها والتخوف منها، بين قطاع حكومي يسعى لتوظيف الشباب وقطاع خاص يحمل الأمل في إصلاح منظومة الاقتصاد ولكنه في الوقت نفسه يمثل تخوفا لدى بعض الشباب، رغم ان الدولة قامت بدورها في مساندة هذا الطموح في تغيير هيكل الاقتصاد من خلال إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا اضطلاع برنامج إعادة الهيكلة بدوره في رعاية المبادرات والمشروعات الصغيرة.

والبرنامج من إنتاج قطاع الأخبار والبرامج السياسية بوزارة الإعلام، إخراج هشام شحاتة وإعداد مجموعة من المعدين، وتقدمه المذيعة إسراء جوهر، ويبث الساعة الثامنة مساء على القناة الأولى بتلفزيون الكويت.