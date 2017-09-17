سماح جمال

يعود الفنان والإعلامي عبدالله الطليحي لتقديم برنامج «ليالي الكويت» في موسمه الجديد، والمقرر أن يبدأ قريبا، وحول هذا صرح الطليحي لـ «الأنباء» قائلا: سيكون هذا الموسم الثالث بالنسبة لي، وقد حققنا في البرنامج نجاحا على المستوى الجماهيري وحتى النقدي، والمخرج سعود الرمح في الاجتماعات التحضيرية للموسم المقبل أبدى تمسكه بي كمقدم رئيسي للبرنامج مع زملائي كذلك، معتبرا ان الإبقاء على نفس الأسماء مع إمكانية إضافة بعض الأسماء الجديدة سيكون أمرا في صالح البرنامج وضمانا لاستمرارية نجاحه، ومع تقديم بعض المحطات العروض لي، إلا انني فضلت البقاء في «ليالي الكويت» والتمسك بالبرنامج وبموقف المخرج سعود الرمح.

من ناحية أخرى، أشار الطليحي الى ان مسلسل «كلام أصفر» سيعرض الشهر المقبل على قناة أبوظبي، ويلعب في العمل شخصية قريبة منه من ناحية ولكنها بعيدة عنه من ناحية درامية جديدة عليه. كما كشف عن قرب عرض فيلمه «الجولة الأخيرة» في أكتوبر المقبل، وهو من تأليف خليفة الفيلكاوي وإخراج عمر الموسوي، وبطولة مجموعة من الفنانين ومنهم الفنانة المصرية نرمين ماهر، سليمان عيد، عبدالإمام عبدالله، أحمد العونان. وحول الفيلم قال الطليحي: القصة دراما اجتماعية عن بطل في رياضة «الكيك بوكسينغ» نرى تدرجه الرياضي وكيف يبدأ حياته بالكثير من الصعوبات والمشاكل التي يمر بها، ومن ثم نرى حياته تختلف شيئا فشيئا، كما ان هناك قصة حب يعيشها هذا الشاب. وعن مدى التقارب بين الشخصية التي يقدمها في الفيلم وحياته الشخصية والرياضية، قال: الحياة الاجتماعية للبطل لا تشبهني أبدا ولا يوجد بينها وبين حياتي الشخصية أي نوع من أنواع التقارب، لكن الناحية الرياضية فهي تماما ما حدث معي وكيف بدأت من الصفر في تعلم الرياضات القتالية وتنقلت في أكثر من نوع منها حتى وصلت إلى بطولات عالمية ودولية مثلت فيها بلدي الكويت وحصدت الميداليات والبطولات.

وأشار الطليحي إلى أن الطفل الذي سيجسد مرحلة الطفولة من شخصيته في «الجولة الأخيرة» سيكون مفاجأة للجمهور، نظرا للشبه الكبير الذي بينهما، كونه أحد أقاربه وستكون هذه تجربته الأولى في التمثيل.

أما الأعمال الدرامية التي سيشارك فيها في الموسم الدرامي المقبل، فقد نفى الطليحي اختياره أيا من الأعمال التي عرضت عليه، وأضاف: كان هناك عرض من قبل شركة «النظائر» لمسلسل من إخراج حمد البدري الذي رشحني للدور والفنانة هيا عبدالسلام، لكنني لم أستطع المشاركة فيه بحكم بعض الظروف، وبالطبع أكن كل التقدير للشركة وفريق عمل المسلسل وقد تجمعنا أعمال أخرى مستقبلية.