اعتبرت الفنانة أميرة محمد الثنائيات الفنية ظاهرة صحية تفيد الفنان في حال تفاهمه ونجاحه مع شريكه في تقبله بشكل كبير من الجمهور، خصوصا إذا كان الثنائي لديهما تقارب في الأفكار ووجهة النظر وطريقة التنفيذ حسب تعبيرها، مبينة أن سعاد عبدالله وحياة الفهد وأيضا داود حسين وانتصار الشراح من أنجح وأشهر الثنائيات.

وقالت أميرة في تصريحات لها: «في الخليج هناك مجاميع فنية وليس ثنائيات، فمجموعة الممثلات اللاتي شاركن في مسلسلات «أميمة، أم البنات، زوارة خميس» وغيرها من الأعمال حققن النجاح مع بعضهن من خلال توليفة جميلة ومميزة تم توظيفهن بطريقة سليمة، وبالنسبة لي شاركت مع الفنان محمود بوشهري في أكثر من عمل درامي من قبل وحققنا نجاحا لافتا وكونا دويتو جميلا، خصوصا أن بوشهري قريب مني جدا وهو أكثر فنان أرتاح إليه في التمثيل».