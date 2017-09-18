بشار جاسم

عبرت الفنانة حلا عن سعادتها بمشاركتها وبنجاح مسرحية «ماما نانا» مع محمد الحملي وطاقم العمل، مشيرة إلى أنها تقرأ العديد من النصوص الدرامية بعد اعتذارها عن العديد من الاعمال بسبب «ماما نانا».

وفي تصريح لـ «الأنباء» تقول حلا: «في عيد الفطر وعيد الأضحى كنت مشاركة مع أبطال نجوم مسرحية «ماما نانا»، محمد الحملي وسماح ونورة العميري وعبدالله الخضر وأماني البلوشي ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب معانا، وهذه أول تجربة لي مع الحملي، والمسرحية من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، وكنت سعيدة بهذا العمل المسرحي، واستمرينا في عروضنا، ودليل استمراريتنا نجاح العمل، وحاليا انتهينا من عروض «ماما نانا» ولكن عندنا عروض تحت رعاية المجلس الوطني والثقافي وستكون الدعوة عامة، والشيء الجديد بالنسبة لي ان هالمسرحية مميزة غير عن المسرحيات اللي شاركت فيها سابقا وهي مسرحية طفل «لايف ميوزيكال شو»، غنائية لايف بعكس مسرحيات الطفل اللي قدمتها قبل كانو بلاي باك». أما عن الدراما فتقول: «من بعد «ماما نانا» أكيد راح اركز على الدراما، جتني نصوص كثيرة ولكن مازلت اقرأ، ولازم اختار الأفضل لي، وهالمرة كدور درامي تراجيدي حابة اركز على الدراما اكثر من المسلسلات الكوميدية اللي انعرضت علي واعتذرت منها، وعلى سبيل المثال مسلسل «ترللي»، صحيح الفنان لازم يلون في اختيار أدواره ويجسد جميع الأدوار بس أنا ما احب الكوميديا وايد إلا إذا كانت كوميديا الموقف مثل اللي مثلت فيهم مسلسل «خادمة القوم» ومسلسل «المحتالة»، أحب هذا النوع من الكوميديا، وللأسف رفضت دوري في «ترللي»، وحاليا أقرأ نص درامي حلو ودوري فيه ضيفة شرف».