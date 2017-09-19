وسط الاستعدادات لاستقبال الطاقات الشبابية مجددا ضمن العام الدراسي الجديد في كل الأقسام الفنية، انطلقت التحضيرات في المعهد العالي للفنون الموسيقية لإقامة المزيد من الأنشطة المتنوعة، إلى جانب المشاركات داخل وخارج الكويت خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي هذا الجانب تحدث عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د.محمد الديهان، قائلا: «بدأنا عامنا الدراسي الجديد بالنسبة للأساتذة والعاملين بالمعهد في العاشر من الشهر الجاري، وبدأت عملية تسجيل الطلبة المستجدين في معهد الدراسات الموسيقية (ثانوية موسيقية) والمعهد العالي للفنون الموسيقية (المرحلة الجامعية) بدءا من الحادي عشر وتستمر إلى العشرين من الشهر ذاته، وستكون اختبارات القدرات والقبول على مدى ثلاثة أيام متتالية بدءا من الرابع والعشرين من الشهر الجاري»، لافتا إلى أنه قام بتشكيل لجنة متخصصة لاختبار القدرات.

وعن المشاركات القادمة للمعهد الموسيقي، قال الديهان إنه تلقى دعوتين إحداهما من تركيا والأخرى من السويد، وذلك لإقامة حفلات غنائية وموسيقية والتي ستتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية للكويت، مبينا أنه سيتم الترتيب لهاتين المشاركتين، إضافة إلى وجود دعوة للتواجد في مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، إلى جانب أن المعهد كالمعتاد سيقيم عدة أنشطة في كل الأقسام ضمن العام الدراسي الجديد.

وحول التحضيرات لإقامة الدورة الثالثة لمؤتمر ومهرجان الكويت الموسيقي الذي يقيمه المعهد العالي للفنون الموسيقية في شهر مارس من العام المقبل، أجاب: «أعبر عن شكري وتقديري لوزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس الذي كان ولايزال داعما ومشجعا لهذا المهرجان، إلى جانب اهتمامه وحرصه على توفير كل متطلبات أبنائه الطلبة والطالبات في المعهد، كذلك دور نائب المدير العام لشؤون المالية والإدارية في أكاديمية الكويت للفنون غالب العصيمي، إضافة إلى المسؤولين في وزارة التعليم العالي وأكاديمية الكويت للفنون، وأساتذة وطلبة المعهد العالي للفنون الموسيقية»، مشيرا إلى أن المهرجان هذا العام سيقام بحلة جديدة من المواد الغنائية والموسيقية ليكون مختلفا عن الدورتين السابقتين من ناحية استقطاب عازفين عالميين أو إبراز المواهب الكويتية الشابة الواعدة، إلى جانب أن المؤتمر والمهرجان سيحرص على تكريم قائمة من رواد الأغنية الكويتية الذين كانت لهم بصمات وإسهامات في مسيرة المعهد الموسيقي، وإقامة عدة عروض وندوات موسيقية بوجود عدة شخصيات أكاديمية محلية وخليجية وعربية وعالمية.