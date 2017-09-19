والجمهور: «الله يحفظ بنت الإبداع بنت الجمال بنت القيثارة»

عبدالحميد الخطيب

احتفلت «القيثارة» نوال الكويتية بعيد ميلاد ابنتها «حنين» بطريقتها الخاصة، حيث أقامت لها حفلا جميلا بهذه المناسبة السعيدة، وعبرت نوال عن سعادتها بالكم الكبير من التهاني التي أتتها من جمهورها في الكويت والخليج والوطن العربي ليشاركوها فرحتها، وقالت: «شكرا لكل من شاركني فرحتي بميلاد حنين».

ونشرت نوال هذا الحدث على «تويتر» وكتبت: «كل عام وانت بخير حنينه بنيتي ونظر عيني، وعسى الله يطول بعمرك، اللهم احفظ ابنتي من كل شر، وبارك لي فيها، واجعلها من المؤمنات الصالحات».

وانهالت التعليقات على نوال مهنئة بعيد ميلاد «حنين»، ومن أبرزها: «الله يحفظ بنت الإبداع بنت الجمال بنت القيثارة» و«يمه يا حناني ربي يحفظها لج وكل سنه تعايدينها وتباركيلها بعيد ميلادها وتشوف اعيالها يا ربي» و«كل عام وحنونتنا ونوالتنا وشعولنا بخير، ربي يسعدكم ويحفظ الجميع».

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات نوال كان «نوال 2016» والذي مازال يحصد نجاحا كبيرا، ويضم 15 أغنية هي: «ما مات حبي لك»، «ما بي أكون الصح»، «بابك وبابك »، «اكو مثلك؟»، «ارسبه»، «ما ابي»، «بسم السهر»، «اطوي الصفحة»، «مثل النسيم»، «صحيتني من نومي»، «شوفوا منه»، «يا وجه الله»، «تألمنا»، «عيب عليك»، «حالتي حالة»، «هد بالك»، «نعمة من الله»، «لا جديد»، «سيبو من سابك».

وصورت أغنية «مثل النسيم» على طريقة الفيديو كليب وطرحته الفترة الماضية عبر القناة الرسمية لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات على موقع «يوتيوب»، وصورته تحت إشراف المخرجة إنجي جمال في رومانيا، والأغنية من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي، ويحصد الكليب نسبة مشاهدات عالية حتى الآن.