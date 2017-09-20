يستعد النجم خالد امين لخوض تجربة جديدة على مستوى تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج اجتماعي حواري يتم التجهيز له حاليا من قبل المسؤولين في قناة العدالة الفضائية ليكون ضمن الدورة البرامجية الجديدة للقناة والمقرر انطلاقها مطلع اكتوبر المقبل.

ومن جانبه اعرب امين عن بالغ سعادته بخوض تجربة جديدة في مجال تقديم البرامج من خلال «العدالة» التي عرضت عليه فكرة تقديم برنامج حواري ثقافي اجتماعي، لم يحدد اسمه حتى هذه اللحظة، حيث هناك عدة اسماء مرشحة، خصوصا ان اغلبها يركز على فكرة تنافس الرجل مع المرأة فيما يتعلق بدورهما بالمجتمع.

واضاف امين خلال حديثه لـ«الانباء»: تتلخص فكرة البرنامج حول الخلافات الفكرية بين الرجل والمرأة، حيث سنناقشها من كافة الجوانب ومن منظور الرجل والمرأة، موضحا ان البرنامج ستشاركه في تقديمه سيدة الاعمال والأزياء والمذيعة بسمة السلطان التي ستلعب دور حواء، وسيشهد البرنامج استضافة عدد كبير من المختصين بالمواضيع الاجتماعية، وسيبث على الهواء مباشرة بمعدل اسبوعي.

ووجه امين شكره للقائمين على «العدالة» لمنحه الثقة بتقديم البرنامج في القناة التي تشهد نقلة نوعية على مستوى كافة البرامج وبمختلف المجالات مع انطلاق دورتها الجديدة.

وفيما يتعلق بجديده على مستوى الدراما، ذكر انه لايزال بمرحلة قراءة النصوص، حيث يعكف حاليا على قراءة عدة نصوص قدمت له من قبل عدد من شركات الانتاج الفني، مشيرا الى انه استقر على احد هذه الاعمال ويستعد لتصويره في الفترة المقبلة وقد يرى النور في الفترة الموسمية قبل ان يستقر على اعمال اخرى لتكون ضمن السباق الرمضاني القادم.