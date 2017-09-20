أحمد الفضلي

يستعد الفنان حسين المنصور لتنفيذ عدد من مشاريعه الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، حيث يعكف حاليا على قراءة اكثر من نص قدم له مؤخرا لأعمال يتم التجهيز لها حاليا من قبل عدد من المنتجين تمهيدا لتنفيذها في الفترة الموسمية وأخرى سيتم تنفيذها في السباق الدرامي الرمضاني المقبل لحساب قنوات محلية وخليجية.

ومن جانبه ذكر المنصور انه لم يتخذ أي قرار حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأعمال التي سينفذها في المرحلة المقبلة، خصوصا انه يحرص على مبدأ عدم الظهور لمجرد الظهور، حيث يهتم هو وأغلب أبناء جيله على جودة وقيمة النص المقدم خلاف حجم وقيمة الدور الذي سيجسده في المسلسل.

وأفاد المنصور خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه لا يزال ينتظر القرار الخاص بمسؤولي الرقابة الفنية بما يتعلق بالنص المقدم من قبله والمتمثل بمسلسل اجتماعي لم يحدد اسمه حتى الآن، لكنه سيعود بالمشاهد إلى الماضي وتحديدا إلى فقرة ظهور «حبابة»، موضحا أن العمل المقدم للمسؤولين في وزارة الاعلام وينتظر قرارهم سيكون بمنزلة جزء جديد لمسلسل «حبابة» وهو العمل الذي لا يزال راسخا في ذاكرة عدد كبير من المشاهدين من أبناء ذلك الجيل، وفكرة اعادة تنفيذه بالشكل المخطط له حاليا سيكتب لها النجاح.

وفيما يتعلق بمن سيجسد دور «حبابة» في العمل الجديد بعد رحيل الفنانة القديرة مريم الغضبان، قال المنصور: من الصعب تعويض الفنانة الراحلة مريم الغضبان، رحمها الله، خصوصا في دور «حبابة» لكن في حال اكتمال المشروع سنبحث في عدة أسماء مطروحة لتجسيد الدور، كما سيحتوي العمل على عدد كبير من النجوم، وسينفذ بالشكل المطلوب لكسب إعجاب المشاهدين.