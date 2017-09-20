طارق العلي "شخصية العام" تقديراً لمسيرته الفنية

بذات الوهج الذي انطلقت به فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "ليالي مسرحية كوميدية" ، اسدل الستار أمس الثلاثاء، على عروض المهرجان بتقديم فرقة "باك ستيج غروب" للانتاج الفني والمسرحي مسرحية "فرحة ما تمت".

وتدور احداث المسرحية التي سبق عرضها تكريم شخصية المهرجان الفنان طارق العلي في قالب كوميدي يصور مجموعة من الاشخاص حاولوا الفرار من محبسهم عبر حفر نفق الا انهم وجدوا انفسهم داخل سجن اخر للنساء.

واشار الامين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور بدر الدويش في تصريح صحفي الى الدعم الذي يقدمه المجلس للحركة المسرحية الكويتية ما يؤكد انه حاضنة للابداع الفني والثقافي والمسرحي.

وذكر الدويش ان المهرجان الذي انطلق في 11 سبتمبر الجاري شهد تقديم خمسة عروض بدأت بعرض الافتتاح "جاري العرض" لفرقة مسرح الخليج العربي و"القرينية" لفرقة المسرح الشعبي و"الشاليه" لشركة مايندز للانتاج الفني و"نهيق الاسود" للمسرح واخيراً "فرحة ما تمت".

واوضح ان المهرجان اختار الفنان الكوميدي طارق العلي شخصية هذا العام تقديرا لمسيرته الفنية الزاخرة وباعتباره احد ابرز النجوم الذين ساهموا في تأسيس مرحلة جديدة ومتميزة من تاريخ الكوميديا الاجتماعية.

بدوره تقدم الفنان العلي في تصريح مماثل بالشكر لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح على اختياره "شخصية المهرجان" لهذا العام وكذلك مسرح الخليج على منحه الوشاح الخاص به.

واكد العلي ان المسرح الكويتي وصل الى القمة مبينا انه "المسرح الأنشط" في منطقة الخليج العربي وذلك في ضوء وجود نحو 20 فرقة مسرحية تقدم اعمالا متميزة وهادفة.