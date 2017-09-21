كرم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش الفنان القدير طارق العلي لاختياره «شخصية مهرجان ليالي مسرحية كوميدية» في نسخته الثانية والذي نظمه المجلس الوطني في الفترة من 11 الى 19 الجاري على خشبة مسرح الدسمة.

من جانبه، أشاد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس د.بدر الدويش بمسيرة العلي الفنية والتي كانت متميزة طيلة السنوات، مشيدا بالدور الذي يقدمه للساحة المسرحية في الكويت، ومتمنيا له العمر المديد في إثراء الحركة الفنية بأعماله الكوميدية المميزة. ومن جانبه، شكر الفنان القدير طارق العلي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لاختياره شخصية مهرجان ليالي كوميدية، موضحا ان هذا الاختيار رد واضح وصريح على الألسن التي تهاجمه بين حين وآخر، خصوصا ان اختياره جاء من جهة حكومية هي راعية للحراك المسرحي في البلاد.

حضر حفل التكريم ممثلو الفرق المسرحية المشاركة في هذا المهرجان وهي «الكويتي ومسرح الخليج العربي والمسرح الشعبي وباك ستيج قروب»، حيث قام رئيس فرقة مسرح الخليج العربي ميثم بدر بإهداء طارق العلي شهادة تقدير ووسام الفرقة تقديرا لعطاءاته في الساحة الفنية.