عبدالحميد الخطيب

تقديرا لتاريخها الفني الزاخر ولجهودها الواضحة في خدمة قضايا المرأة الإنسانية والسلام في اعمالها الدرامية وانشطتها العامة، كرم المنتدى الدولي «المرأة والتحولات النفسية في الإعلام» الفنانة القديرة حياة الفهد وتم تسميتها «سفيرة هيئة المرأة العالمية لعام 2017».

والمنتدى من تنظيم هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط، وقد استضافته سلطنة عمان خلال الفترة القليلة من 17 الى 19 الجاري تحت شعار «كوني واعية بصحتك النفسية»، وشارك فيه 20 متحدثا من مختلف الدول العربية من صناع القرار والمهتمين بشؤون المرأة في مختلف المجالات الفنية والإعلامية والثقافية والاقتصادية والدينية والاجتماعية، ومنهم ام سوزان التي تعتبر من الفنانات الرائدات في الخليج والوطن العربي اللاتي يضعن على عاتقهن الدفاع عن قضايا المرأة، وهي التي تؤكد دوما ان المرأة هي نصف المجتمع وان لها دورا فعالا في بناء المجتمع، وتحتاج الى تسليط الضوء على ما يعترضها من مشكلات قد تؤثر عليها وعلى اسرتها، لذلك تحرص على نقل الصورة للمشاهد، كل يعرف قيمة المرأة ويقدر تعبها ومجهودها في الحياة.

واستعرضت الفهد، في جلسة بعنوان «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المرأة»، مسيرتها الفنية وناقشت العقبات والتحديات التي واجهتها في مشوارها، فضلا عن الإنجازات التي تقدمها المرأة على مستوى الخليج العربي، كما تم التطرق الى سوء استخدام التكنولوجيا الرقمية وأثرها على الأسرة في العمل على اندثار لغة الحوار ككل، وأثرها على الأطفال بشكل خاص، في خلق جيل انعزالي، يفتقد للتواصل الحقيقي ويتوحد إلكترونيا.

ونشرت الفهد على «انستغرام» صورة من تكريمها كسفيرة هيئة المرأة العالمية لعام 2017، وعلقت: «كل الشكر للقائمين على منتدى المرأة والتحولات النفسية في الإعلام وشكرا من القلب لأهل سلطنة عمان الحبيبة أهل الطيب والكرم»، وانهالت عليها التعليقات التي تهنئها بهذا التكريم.

الجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة القديرة حياة الفهد كان مسلسل «رمانة» الذي عرض رمضان الماضي، وتناول في إطار كوميدي قصة امرأة تعيش حياة صعبة جدا، تجد نفسها بين ليلة وضحاها ثرية، فتبحث عن طرق مختلفة لصرف الأموال التي امتلكتها، فتقوم بشراء فندق في اوروبا، وتتوالى الاحداث التي تبرز شخصية المرأة وحكمتها في مواجهة ما يعترضها من مشكلات. والمسلسل من تأليف محمد العنزي وبدر الجزاف، وفكرة يوسف الغيث، وإخراج حسام حجاوي، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما الخليجية ومنهم: هيا الشعيبي، شيماء علي، محمود بوشهري، هنادي الكندري، محمد الرمضان، بثينة الرئيسي، أحمد الجسمي ويوسف الجراح، وغيرهم.