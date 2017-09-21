مفرح الشمري



[email protected]

بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أعاد مركز جابر الأحمد الثقافي أوبريت «مذكرات بحار» الذي قدم عام 1979 امس الأول لتذكير الأجيال الجديدة بتراثنا الجميل الذي اوصلنا للعالمية.

وجاء العرض كتحية وفاء من مركز جابر الاحمد الثقافي للفنان القدير شادي الخليج الذي شدا بهذا الاوبريت التي لاتزال كلماته عالقة في اذهاننا ولكن بأسلوب مختلف عما قدمه في السابق وبمشاركة اسماء شبابية تحظى بجماهيرية كبيرة في الكويت والخليج مثل سلمان العماري ومطرف المطرف والواعدة آلاء الهندي.

فمن خلال شعار «من الكويت نبدأ» انطلق الأوبريت الذي لحنه القدير غنام الديكان عام 1979 بلوحات جميلة بأنامل اجنبية وبأسلوب اخراجي مبتكر تصدى له يعرب بورحمه عدنا للزمن الجميل الذي شهد انطلاق هذا الاوبريت عندما اخرجه في حينه القدير محمد السنعوسي وكتب كلماته الشاعر الراحل محمد الفايز، وتم تسجيله في استوديو جمعية الفنانين وشارك في أداء لوحاته إلى جانب الفنان شادي الخليج الطالبة (آنذاك) سناء الخراز حيث سلط الضوء فيها على المعاناة والمشقة التي كان يحياها البحار الكويتي قبل ظهور النفط.

«مذكرات بحار» بنسخته الجديدة جاء مختلفا بمعنى الكلمة وذلك للإمكانيات التي يمتلكها مخرج العمل يعرب بورحمه حيث استعان بشركة عالمية خاصة لتصاميم الشاشات والإضاءة التي خلقت جوا جميلا على الحضور من خلال التكنيك في الانتقال من لوحة الى لوحة مع امواج البحر، ساعد المخرج بورحمه على التميز الفريق الفني الذي استعان به بالإضافة الى الأسماء المميزة التي قامت بالأدوار التمثيلية مثل الفنانة القديرة مريم الصالح والفنان فيصل العميري والفنان عبدالمحسن القفاص والفنانة شيخة الهندي.

وتصدى لتقديم لوحات الأوبريت الجديدة كل من مطرب الشباب مطرف المطرف والمطرب الشعبي سلمان العماري والواعدة آلاء الهندي وذلك بمشاركة مميزة من المطرب القدير «صوت الوطن» شادي الخليج الذي استقبله الحضور بتصفيق حار وهو يردد اللوحة الختامية «ها نحن عدنا يا كويت» والتي رسمت لوحة جميلة بحب الوطن من خلال «اليباب» وأعلام الكويت التي تعالت في المسرح.