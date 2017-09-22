واصل بوروسيا دورتموند عروضه القوية وانفرد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه السهل على مضيفه هامبورغ 3-0 أول من أمس في ختام المرحلة الرابعة. ورفع دورتموند رصيده الى 13 نقطة، بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة. وتعادل هانوفر الشريك السابق في الصدارة مع مضيفه فرايبورغ 1-1 ليتراجع الى المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن هوفنهايم الذي حقق فوزا ثمينا على مضيفه ماينتس 3-2. وقدم دورتموند عرضا جيدا، فبدأ مهاجما وحصل على فرص عدة في الشوط الأول نجح في ترجمة واحدة منها فقط عبر الياباني شينجي كاغاوا (24)، ثم أضاف الغابوني اوباميانغ (63) والاميركي كريستيان بوليسيك (79) هدفين في الشوط الثاني. من جهته، بقي هامبورغ على رصيده السابق بست نقاط من فوزه في المرحلتين الاوليين على اوغسبورغ (1-0) وكولن (3-1)، اذ مني بعد ذلك بخسارتين أمام لايبزيغ ثم أمام هانوفر بنتيجة واحدة 0-2. وأخفق هانوفر - مفاجأة الموسم - في مواصلة انتصاراته فخرج متعادلا مع فرايبورغ بهدف لمارتن هارنيك (66) مقابل هدف لنيلز بيترسن (83). علما بأن فرايبورغ أهدر ركلة جزاء عبر فلوريان نييدرلشنر في الدقيقة 55. وخطف هوفنهايم فوزا ثمينا في الثواني القاتلة على مضيفه ماينتس بثلاثة أهداف لنادييم اميري (23) وساندرو فاغنر (45) ومارك اوث (92) مقابل هدفين لداني لاتسا (5) والياباني يوشينوري موتو (16).

بايرن للقتال مجدداً

يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة الى مواصلة صحوته عندما يستضيف فولفسبورغ الجريح في افتتاح المرحلة السادسة من المسابقة. ويمني الفريق البافاري ومدربه الايطالي كارلو انشيلوتي النفس باستغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي فولفسبورغ لمواصلة الصحوة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي محليا والخامس هذا الموسم. وفجر الفريق البافاري جام غضبه على ضيفه ماينتس برباعية نظيفة ومضيفه شالكه بثلاثية نظيفة، معوضا خسارته المفاجئة أمام هوفنهايم في المرحلة الثالثة والتي زادت من الانتقادات التي وجهت لأنشيلوتي منذ بداية الموسم الحالي لعدم النجاح في بث الروح لدى لاعبيه والتقوقع في نظام تكتيكي لا يترك مكانا ضمن التشكيلة لبعض اللاعبين المميزين مثل توماس مولر، اضافة الى فقدان السيطرة على لاعبيه في غرف الملابس. ويملك بايرن ميونيخ الأفضلية في مبارياته الست الأخيرة أمام فولفسبورغ، حيث خرج فائزا في جميعها.

فرنسا

يشد حامل اللقب موناكو الرحال لمواجهة ليل في افتتاح الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي. ولم يحسم ليوناردو جارديم، المدير الفني لموناكو، إمكانية مشاركة توماس ليمار، جناح الفريق. وأكد جارديم أن المهاجم الغيني كيتا بالدي القادم من لاتسيو بحالة بدنية جيدة للغاية، وسيكون جاهزا للمشاركة في اللقاء.