بشار جاسم

بدأ فريق مسلسل «الكويت والعمل الإنساني» موسمه الثالث بتسجيل حلقات جديدة مع العديد من النجوم، حيث إن العمل مستمر منذ 3 سنوات وفي كل سنة يكون لمخرج معين.

وفي هذا العام تتولى إخراجه غادة السني، والعمل من تأليف الكاتب الكبير السيد عامر، وسجل في هذه الحلقات العديد من النجوم، منهم هدى حسين، جاسم النبهان، سماح، عبير الجندي، محمد العلوي، خالد المفيدي، أسامة المزيعل، يوسف الحشاش، نسرين، والعديد من الفنانين الذين سيشاركون في الحلقات المقبلة.

ويتحدث المسلسل عن دور صاحب السمو الأمير والعمل الإنساني لجميع الشعوب، ويبث من السبت الى الخميس عبر البرنامج العام بإذاعة الكويت ومدة الحلقة 15 دقيقة.