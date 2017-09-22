الجونة - خلود أبوالمجد

تنطلق الليلة أنشطة الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، حيث بدأ وصول عدد كبير من ضيوف المهرجان من مصر وخارجها في اليومين الماضيين، ووضعت اللمسات النهائية على مسرح حفل الافتتاح وتجهيز السجادة الحمراء لاستقبالهم مساء اليوم «الجمعة» في احتفالية كبيرة يراهن الجميع على أنها ستلفت الأنظار لهذا الحدث الذي يحمل طابعا عالميا.

وجاء على قائمة الفنانين والمشاهير المصريين المقرر حضورهم المهرجان: عمرو يوسف، أحمد حاتم، أروى جودة، أصالة، آسر ياسين، دينا الشربيني، إلهام شاهين، فاروق الفيشاوي، جميلة عوض، هنا شيحة، هاني عادل، هند العشري، هند صبري، هشام ماجد، حسين فهمي، إيمان خميسي، كنزي عبدالله، خالد أبو بكر، خالد النبوي، خالد الصاوي، كندة علوش، لطيفة عرفاوي، مي الصاوي، محمد دياب، محمد إمام، محمد كمال عبدالعزيز، ناهد السباعي، ناهد نصر الله، رامي إمام، سميرة سعيد، سارة جوهر، تامر حبيب، تارا عماد، طارق العريان، ياسمين صبري، يسرا اللوزي، يسرا محمد نسيم، يسري نصر الله، زينب سعد، خالد يوسف، خالد أبو النجا، عباس أبو الحسن، نادية الجندي، أحمد فهمي، محمد ممدوح، لبلبة، ريهام عبد الغفور، شريف الشبكي، تامر محسن، فتحي عبدالوهاب، إنجي المقدم، مجدي الهواري، غادة عادل، نجلاء بدر، محمد فراج، عزت أبو عوف، ميرفت أبوعوف، أميرة أبوعوف، سمير صبري، شريف منير، ياسمين رئيس، هادي الباجوري، هالة خليل، هاني خليفة، شريف مندور إيناس الدغيدي.

وشملت قائمة النجوم والمشاهير العرب حاتم علي، جمال سليمان، سهى سالم، سيرين عبدالنور، باسل خياط، صبا مبارك، نيكول سابا، قيس نجيب، ميس حمدان، رزان مغربي، مي سليم، سارة عالمة، دانا حمدان، سهير بن عمارة، سارة حناشي.

وتمنح إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح «الزعيم» عادل إمام، الذي وصل مساء الأربعاء بصحبة زوجته وأبنائه وأحفاده للجونة على متن الطائرة الخاصة بالمهندس نجيب ساويرس، جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرا لمسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالإنجازات البارزة ومواقفه الإنسانية المشهودة، بالإضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز النجوم في تاريخ السينما العربية.

كما يمنح المهرجان «جائزة الإنجاز الإبداعي» للناقد السينمائي اللبناني الكبير إبراهيم العريس في حفل الافتتاح أيضا تقديرا لإسهاماته المشهودة في مجال النقد السينمائي.

هذا، وتمت دعوة النجم العالمي الأميركي فورست ويتكر الحاصل على جائزة الأوسكار وشارك في أكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية لتكريمه وتسليمه جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل ختام المهرجان المقررة يوم 29 الجاري.

ويشارك في المهرجان 70 فيلما من أهم الأفلام على الساحة العربية والدولية، ويتضمن برنامج المهرجان 3 مسابقات هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية، وعدد من الفعاليات والأنشطة الموازية منها: منصة الجونة السينمائية التي تعد ملتقى إبداعيا يهدف إلى تنمية ودعم المواهب في مصر والعالم العربي، والملتقى الإقليمي للسينما العربية المستقلة، وورشة كتابة سيناريو مع هيئة عرض الفيلم الأميركي AFS.

ووقع الاختيار على فيلم «شيخ جاكسون» للمخرج المصري عمرو سلامة لافتتاح الدورة الأولي، فيما سيعرض فيلم «تدفق إنساني» للمخرج آي واي واي في الختام.

وتشارك 4 أفلام مصرية أخرى في المسابقات الرسمية، وهي: «فوتوكوبي» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و«الفيلم رقم 1001 في حياة أقدم كومبارس في العالم» في مسابقة الأفلام الروائية، و«مهرجاني»، و«ندى» في مسابقة الأفلام القصيرة.

ومن لبنان، يشارك فيلم «قضية 23» للمخرج زياد دويري، الذي شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته 74، ونال الفيلم إشادات نقدية من قبل العديد من المتخصصين، وحاز بطله الفلسطيني كمال الباشا جائزة أفضل ممثل، بالإضافة إلى فيلم «سفرة» إنتاج لبناني مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة في مسابقة الأفلام الوثائقية.

ويشارك من المغرب فيلم «فولوبيلس» للمخرج فوزي بن سعيدي، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومن الأردن فيلم «17» للمخرج وداد شافاكوج في مسابقة الأفلام الوثائقية. والجوائز المقدمة في المهرجان ستكون على شكل نجمة الجونة.

وتضم اللجنة الاستشارية للمهرجان عشر قامات سينمائية عربية ودولية بارزة، ما أعطى المهرجان ثقلا أدبيا ومعنويا كبيرا ساهم في توسيع علاقات المهرجان وصلاته داخل وخارج المنطقة، وهم يسرا والمخرج يسري نصر الله وهند صبري ومحمد ملص والكاتب الأفغاني عتيق رحيمي والكاتبة الفلسطينية هيام عباس والمنتج والموزع التونسي طارق بن عمار والمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو والمخرجة الألمانية مارجريتا فون تروتا والممثل الأميركي فوريست ويتكر، فيما تم اختيار الفنانة نيللي كريم، لتكون رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في المهرجان.

ويقوم على تنظيم وإدارة هذا المهرجان الضخم الذي أسسه كل من م.نجيب ساويرس وشقيقه رجل الأعمال سميح ساويرس، وتصل قيمة جوائزه لأكثر من 200 ألف دولار أميركي، كل من عمرو منسي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، الفنانة بشرى رزة مسؤولة التشغيل والمؤسسات المشاركة لمهرجان الجونة السينمائي، كمال زادة المسؤول المالي للشركة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي مدير المهرجان، أمير رمسيس مبرمج ومستشار للمهرجان.