بشار جاسم

كلفت قناة ATV الجديدة والتي حلت محل قناة العدالة سابقا المخرج المميز د.علي حسن بتولي مهام برنامج النايت شو «عالسيف» كمشرف عام للبرنامج ومخرج له أيضا في الموسم الثاني للبرنامج.

وأوضح د.على حسن لـ «الأنباء» انه درس وضع البرنامج في موسمه الاول ووضع الحلول المناسبة لنقاط الضعف التي كانت موجودة سابقا والعمل جار على حل تلك المشاكل.

وأضاف: فريق عمل البرنامج ضخم جدا مكون من اكثر من 12 معدا و18 مذيعا ومذيعة إضافة الى باقي الكوادر الفنية التي تعمل خلف الكواليس، مشيرا الى ان الدورة الثانية من البرنامج ستبدأ في الثاني من أكتوبر المقبل.

على مدار ساعتين يوميا من يوم الاحد الى يوم الأربعاء بحلة جديدة ومختلفة والبرنامج عبارة عن وجبة منوعه شاملة تشمل الفن واهله وأيضا اخبار الديرة، اضافة الى اننا لن نعتمد على المواضيع الموجودة على الساحة فقط بل سنعمل على خلق الحدث الذي يلامس الشارع، كما ان هناك حصيلة كبيرة من كبار الفنانين وبعض السياسيين والوزراء الذين سيحلون ضيوفا على البرنامج، إضافة الى ان البرنامج سيعمل على تكريم الرواد ومن يستحق التكريم من بعض الفنانيين والإعلاميين.

وبين د.علي حسن ان إدارة القناة وعلى رأسها المدير التنفيذي الإعلامي احمد الفضلي قد عملوا كل ما طلبته منهم حيث تم تجديد معدات البث كاملة معتمدين ماركة «البلاك ماجك» التي حلت محل معدات البث القديمة، إضافة الى انه تم تعديل بعض الامور في الديكور الموجود، إضافة ايضا الى انه تم تغيير الفرقة الموسيقية التي كانت موجودة بفرقة جديدة وبفكرة جديدة أيضا.

وأشار حسن الى انه تم عمل تغيير جزئي بفريق التقديم حيث تم استبعاد البعض والبقاء على بعض الإعلاميين وعلى رأسهم د.نورة عبدالله والمذيعة اسرار السعيد، إضافة الى وجود عدد كبير من الإعلاميين الذين سيشاركون بالعمل مثل د.طالب الشريف وفيصل العجمي واسرار الحجي وعلياء جوهر وحمود عادل وشيماء قمبر وسازديل ومحمد رضا وعبدالمحسن وعبدالرحمن الجسار وعدد آخر من المذيعين.

وبخصوص فقرات البرنامج، ذكر ان للفقرات الثابتة نصيبا كبيرا حيث سيكون لاهل فن موعد مع الناقدة الكبيرة ليلى احمد، وأيضا الأخ العزيز عدنان الشرهان سيكون حاضرا بفقرة «حچي ما ينقال» وسيكون للمحاماة والقانون فقرة خاصة بهم.

واكد انه يطمح الى أن ينافس عربيا خاصة مع انتشار موضة «النايت شو» التي اصابت القنوات الفضائية، فقد اكد ان فريقه قادر على المنافسة.

وعن الاعمال الأخرى التي يحضرها المخرج د.علي حسن قال: هناك العديد من الاعمال، فالتجهيزات مستمرة مع شركة كوندور للتجهيز لحفلات هلا فبراير 2018 وشكرا لاخوتي أنور الخرافي وناصر السعدون على ثقتهم الغالية لاختياري مخرجا ومشرفا فنيا للمهرجان، كما انني احضر لفيلم وثائقي مع احدى الشركات البريطانية سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل.

وأضاف ان هناك العديد من المشاريع الفنية التي في طور الاعداد سيتم الإعلان عنها في المستقبل ستكون في دولة الامارات.

وعن مخرجي المنوعات والحفلات الغنائية الموجودين اليوم على الساحة، قال د.علي حسن: سأتكلم بكل صراحة ولن اجامل اليوم المنافسة محصورة بين المخرج الكبير احمد الدوغجي وبيني انا فقط، فلا يوجد في الخليج بل الوطن العربي اليوم سوى احمد الدوغجي وعلي حسن، وما نشاهده من محاولات من بعض الزملاء المخرجين ما هي الا محاولات بسيطة لا تدخل محيط المنافسة.

الجدير بالذكر ان المخرج د.علي حسن سبق واخرج ثلاثة مواسم من مهرجان هلا فبراير الغنائي الى الآن، وأيضا تشرّف بإخراج اوبريت الدولة العام الذي هو تحت رعاية وحضور صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وبتكليف من المشرف العام من الاوبريت الشيخة أمثال الأحمد في آخر ثلاث أعوام مضت، إضافة الى اخراج مهرجان الموسيقى العالمية في فاس وابريت الدولة العام لدولة الامارات الشقيقة وبتكليف من وزارة التربية الاماراتية، وإخراج البرنامج الشهير تو الليل وبرنامج حمد شو.