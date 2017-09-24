يتناول برنامج «حديث الديرة» اليوم الأحد دور القطاع الخاص في استقطاب الكويتين للعمل في الشركات الخاصة بعد تزايد اعداد مخرجات التعليم الجامعي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وخريجي الجامعات الأوروبية والأميركية.

البرنامج يستضيف كلا من نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة ووزير الشؤون والتجارة الأسبق عبدالوهاب الوزان، مدير عام معهد اتحاد المصارف والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي سابقا د.يعقوب يوسف الرفاعي، عضو غرفة التجارة والصناعة عبدالله نجيب الملا.

وتتطرق محاور النقاش إلى دور الدولة في توفير فرص العمل للمواطن سنويا، حيث لايزال الخريج يفضل العمل الحكومي أكثر من القطاع الخاص، وفي ظل ازدياد اعداد الخريجين سنويا بات الحصول على الوظيفة يشكل هاجسا بالنسبة للأسرة الكويتية.

كذلك يتناول الحوار دور القطاع الخاص في جذب المخرجات وفق رؤية كويت 2035 التي ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التدريب المهني في التخصصات التي تتطلبها سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في اقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم الاحتياجات الفعلية، وتوجيه الطلاب إلى التخصصات ذات النسب العالية من جهة فرص العمل.

يبث البرنامج عبر شاشة تلفزيون الكويت الساعة الثامنة مساء، وهو من إنتاج قطاع الأخبار والبرامج السياسية بوزارة الإعلام، تقدمه المذيعة اسراء جوهر، يخرجه هشام شحاتة.