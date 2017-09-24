الجونة - خلود أبوالمجد

افتتحت مساء أول من أمس في دورة أقل ما توصف بأنها جمعت بين الأناقة والفن، الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي الذي أعد لها منذ شهور مضت لتظهر بهذا الوهج والتألق الذي شهدها عدد كبير وغير مسبوق من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، فكان في مقدمة الحضور على السجادة الحمراء مستقبلا ضيوفه م.نجيب ساويرس، وبرفقته الفنانة بشرى، وحضر كل من المخرج خالد يوسف والنجمة نيللي كريم والفنانة ميس حمدان والفنان باسم سمرة واللبنانية رزان مغربي والنجم السوري جمال سليمان والمذيعة هند رضا، والنجم خالد النبوي والنجم الكويتي داود حسين والفنانة أروى جودة والسيناريست محمد عبدالمعطي والموسيقار تامر كروان والممثلة الشابة مي الغيطي وهند صبري وعباس أبوالحسن ومحمد فراج وتارا عماد والفنان تامر هجرس وغيرهم الكثير.



وحضر «الزعيم» عادل إمام الحفل برفقة ابنيه رامي ومحمد، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الجميع، مداعباً من حوله بخفة دمه المعتادة، ليبدأ بعدها الحفل بتقديم الفنان أحمد فهمي لفقراته وبرفقته المذيعة ناردين فرج.



ومُنح الزعيم عادل إمام جائزة الإنجاز الإبداعي، كم شهد عرض فيلم قصير لشهادات النجوم حول الزعيم، ومنهم يسرا وأحمد حلمي ورجاء الجداوي وغادة عادل ومنى زكي وغيرهم، فيما منح مهرجان الجونة أيضا الناقد إبراهيم العريس جائزة الإنجاز الإبداعي.وخلال التكريم، أكد النجم عادل إمام أنه يرى الجمال والوجوه الجميلة وكذلك الحب والشياكة والفرحة وأشخاصا يحترمون الفن، موضحا أن السينما المصرية قديمة للغاية منذ عام 1896، وأول فيلم عرض كان في مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفييتي عندما انهار وحطم الشعب كل تماثيل السياسيين، لم يقتربوا من تماثيل الفنانين والأدباء والموسيقيين والمبدعين.وأضاف «الزعيم» قائلا: أشعر أن بلدا بلا فن هي بلد بلا ضمير، وقدم التحية لأسرة ساويرس لأن لديها حسا فنيا عاليا وصنعت مهرجانا جميلا، قائلا: «والهوا لما بيجي بيخلي الست جميلة جدا، وبحيي صديقي نجيب ساويرس ومن زمان بيقولي تعالى الجونة لغاية ما جيت وهي دي المنطقة التي تستحق أن نعمل فيها مهرجان لأن بها ميزتين هما الفن وتشجيع السياحة»، ورد عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلا إن عادل إمام نجم ليس له مثيل، مضيفا: «مالوش زي».



ونادى الزعيم على أبنائه ليقفوا بجواره، قائلا: «على فكرة محمد ده البنات بتحبه أوي، سلم على عمك نجيب»، خاتما حديثه بالشكر للحضور والمهتمين بالفن والفنون في السينما المصرية، مضيفا: «مصر البلد الوحيد الذي لديه أوبرا وباليه».



ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة، المنتجة الأميركية سارة جونسون، الحاصلة على جائزتي «إيمي» و«بيبودي» للإنتاج المستقل، وهي منتج منفذ للعديد من الأفلام البارزة، من بينها «بيردمان» للمخرج أليخاندرو إيناريتو، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2015، و«المهاجر» لجيمس جراي، «علاقات الدم» للمخرج جليموي كانت، وكذلك فيلم الإثارة «عقدة الشيطان» للمخرج اتوم إيجويان، وفيلم «جوي» للمخرج ديفيد جوردن و«الجحيم الأخضر» للمخرج إيلي روث.وقدمت جونسون عددا من الأفلام الوثائقية الاجتماعية، منها الفيلم الذي رشح لجائزة الأوسكار «الميدان»، و«مطاردة الجليد» و«الحرب الخفية»، فضلا عن أفلام «الانتقادات اللاذعة» و«أرض الصيد» و«الحياة في قسم الطوارئ».



وتضم اللجنة في عضويتها الناقد الفني مارك آدامز، الذي انضم كمدير فني لمهرجان إدينبورج السينمائي الدولي عام 2015، بالإضافة إلى عمله كمدير النقد الفني في مجلة صناعة السينما اليومية المرموقة «سكرين»، فضلا عن عمله لدى صحيفة «ذا صانداي ميرور» ببريطانيا كناقد وصحافي فني لما يزيد على 25 عاما.

داود حسين لـ«الأنباء»: المهرجان وُلد كبيراً

عبر الفنان داود حسين لـ «الأنباء»، على هامش حفل الافتتاح، عن سعادته بتواجده ودعوته للمهرجان الذي بالفعل، كما أكد عادل إمام، وُلد كبيرا منذ دورته الأولى، فجميل أن تتواجد بين هذا التجمع الفني الكبير، فكانت البداية والانطلاقة رائعة وتبشر بمهرجان يمتلك الكثير من القوة للاستمرار سنوات مقبلة، وستكون الخطوات المقبلة بالنسبة للقائمين عليه هي الأصعب للمحافظة على هذا النجاح الذي حققوه في الدورة الأولى.

وأضاف: لم أشعر بأنني خرجت من الكويت، فالجميع منذ لحظة وصولي يحرص على راحتي وتلبية كل رغباتي، فالجميع حتى أصدقائي من الفنانين يحتضنوني بكل محبة وصدق وألفة.

كما أكد داود حسين حماسه لمتابعة الأفلام المشاركة في المهرجان قائلا: هناك كمٌ كبير من الأفلام المشاركة في هذه الدورة والتي نالت العديد من الجوائز العالمية التي سأحرص على متابعتها بشغف.