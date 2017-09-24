العمل يصور بين الكويت ومملكة البحرين

أحمد الفضلي

تقيم الفنانة غدير السبتي حاليا في العاصمة البحرينية المنامة التي تستضيف فنانين وفريق عمل المسلسل الدرامي «أماني العمر» الذي يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية والبحرينية.

ومن المنتظر ان تلعب السبتي احد ادوار البطولة في العمل الذي تجسد احداثه قصة درامية تعرض بحلقات متصلة وسيتم تصويره ما بين الكويت والبحرين، ويعد احدث انتاج لشركة المجموعة الفنية للانتاج الفني المملوكة للفنان والمنتج باسم عبدالامير وكتب نصه الكاتب محمد الكندري، ويخرجه المخرج حسين الحليبي.

وستلعب السبتي دور فتاة محجبة في متوسط العمر تعاني الامرين بسبب الخلافات الاسرية التي غالبا ما تعاني منها اغلب الاسر الكويتية والخليجية، ويشهد العمل بطولة نسائية، فأغلب شخصيات العمل نسائية من الوجوه الشابة من الكويت والبحرين، حيث تعيش كل منهن بمن فيهن السبتي قصة تختلف عن البقية ويجمعهن منزل واحد. ويشارك في العمل خلاف السبتي كل من النجمة هنادي الكندري والفنانة البحرينية اميرة محمد والفنانة البحرينية الشابة زينب غازي وصابرين بورشيد وإلهام علي.

والجدير بالذكر ان السبتي حققت نجاحا كبير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركاتها في المسلسل الكوميدي «سيل وهيل» الذي جسده من خلال دور كوميدي وتمكنت من إثبات نفسها امام نجوم الكوميديا الكويتية امثال حسن البلام وانتصار الشراح واحمد العونان وفهد البناي، وغيرهم من النجوم.