أعلنت الفنانة نانسي عجرم انطلاق التحضيرات للموسم الثاني من برنامج «ذا فويس كيدز» عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على «تويتر»، حيث كتبت: «تحضيرات الموسم الجديد من ذا فويس كيدز انطلقت.. ترقبونا».



وكان «ذا فويس كيدز»، الذي حقق الموسم الأول منه نجاحا ساحقا، قد أثار الكثير من البلبلة بعد أن أعلن الفنان كاظم الساهر انسحابه منه بسبب عدم قدرته على تحمل بكاء الأطفال الذين يخسرون، كما قال، وبعد أن تم طرح الكثير من الأسماء التي ستحل مكانه من بينها نجم «آراب أيدول» محمد عساف، الذي لم ينف الأمر، فإن كاظم ما لبث أن عاد وتراجع عن موقفه، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى تراجعه، ليعود ويطل مجددا مع شريكيه في البرنامج تامر حسني ونانسي عجرم، على أن يتم البدء بتصويره بعد الانتهاء من تصوير الحلقات الخاصة من مرحلة الاختبارات في برنامج «ذا فويس».



من ناحية ثانية باشرت نانسي تصوير أغنية جديدة من ألبومها الأخير «حاسة بيك»، دون أن تكشف أي تفاصيل عنها، كاسم الأغنية أو اسم المخرج الذي ستتعاون معه، بل دعت «الفانز» إلى ترقب المفاجأة، علما أن نانسي كانت قد صورت الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان وطرحتها بالتزامن مع طرح الألبوم. إلى ذلك، ستشارك النجمة اللبنانية الفنانين حسين الجسمي وتامر حسني في احتفالات الذكرى الـ 44 لانتصارات 6 أكتوبر عبر إحياء حفل فني كبير سيقام في فندق الماسة في العاصمة الإدارية في مصر، والذي تم تشييده حديثا، ومن المتوقع أن يكون من بين أهم وأضخم الحفلات وسيحضره أهم الشخصيات العامة.