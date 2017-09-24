شكت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لجمهورها بعض الأشخاص، حيث أشارت إلى أنها لم تعد تحترم الكثيرين أو تقدرهم كما السابق لأنهم قاموا بمواقف غير متوقعة. وكتبت سيرين عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي التالي: «عم فكر حط درج لعيني من كتر ما عم ينزل منها ناس».



يذكر أن موقع Brainberries اختار سيرين لتحل في المرتبة الثالثة آسيويا، والأولى عربيا ضمن قائمة أشهر 10 ممثلات آسيويات، ومن أبرز النجمات اللاتي ضمتهن القائمة، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والممثلة الهندية آشواريا راي والأردنية صبا مبارك، والجزائرية صوفيا بوتيلان.

ويشار إلى أن سيرين عبدالنور شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «قناديل العشاق» وهو من تأليف خلدون قتلان، وإخراج سيف الدين سبيعي، إنتاج شركة سما الفن، وشارك سيرين بطولته، رفيق علي أحمد، عبدالمنعم عمايري، حسام تحسين بك، خالد القيش، وفاء موصللي وديمة قندلفت، وغيرهم.