أحمد الفضلي

بعد أن قضى فترة نقاهة في الكويت يستعد الفنان القدير محمد جابر العيدروسي للعودة من جديد للساحة الفنية بعد تجاوزه وبفضل الله ودعوات أهل الكويت الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا في تركيا من خلال تصوير عمل تلفزيوني جديد سبق ان أبدى موافقته عليه قبل تعرضه للوعكة الصحية.

ومن جانبه، أعرب جابر عن بالغ سعادته بالعودة من جديد للعمل بالساحة الفنية الكويتية بعد تعافيه من خلال تصوير مسلسل «وين صرنا» الذي سيشكل التعاون الاول لي مع المنتج سليمان عبدالله الحبيل نجل الفنان القدير عبدالله الحبيل.

وأضاف جابر خلال حديثه لـ «الأنباء» إنه سبق أن أبدى موافقته على المشاركة في المسلسل قبل تعرضه للوعكة الصحية أثناء وجوده وعائلته في مدينة اسطنبول التركية والعمل يعد له حاليا من قبل المنتج وفريق العمل، حيث تم الاتفاق مع عدد من نجوم الساحة الفنية الكويتية للمشاركة في المسلسل منهم الفنان القدير محمد العجيمي وسعود الشويعي وعماد العكاري وشعبان عباس وسعاد الحسيني وغيرهم من النجوم الشباب.

موضحا أن العمل الذي كتب نصه سلمان عبدالله الحبيل ويخرجه خالد الربيع يرصد على امتداد حلقاته العديد من القضايا الاجتماعية التي تشهدها البيوت الكويتية بشكل يومي بقالب كوميدي عن طريق أبطال العمل. وفيما يتعلق بموعد تصوير مشاهده في المسلسل، ذكر جابر أنه يشعر حاليا بتحسن كبير ويرى نفسه قادرا على دخول لوكيشن التصوير في الفترة المقبلة.