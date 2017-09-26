«الشيخ جاكسون» شهد حضوراً غفيراً للجمهور نفدت على إثره تذاكر السينما

الجونة - خلود أبوالمجد

شهد مهرجان الجونة على مدار الايام الثلاثة الماضية عددا من الفعاليات المميزة وعروض الأفلام الهامة التي حازت اعجاب الجمهور من مرتادي منتجع الجونة وأيضا النقاد والفنانون المدعوون لحضور فعاليات المهرجان فبدأت العروض مساء السبت بعرض فيلم «لا فراش للورود» للمخرج مصطفى ساروفار فارويكي والذي استوحى قصته من فضيحة تورط فيها أحد المشاهير مع صديقة ابنته وهزت المجتمع البنغلاديشي المحافظ، دون أن يقع في فخ الأحكام الجاهزة والمفاهيم المقولبة، التي قد تحتويها القصة، حيث أخذنا المخرج في دروب الأسئلة الوجودية مثل، لماذا السعادة لا تدوم وهل الوحدة صفة إنسانية أصيلة؟

بالإضافة الى عرض فيلم كائن رقيق للمخرج سيرجي لوزنيتسا، والذي ناقش قصة امرأة تسكن وحدها في إحدى القرى على أطراف جمهورية روسيا، ويصلها طرد كانت قد أرسلته إلى زوجها السجين وقد كتب عليه «يعاد للمرسل»، وإثر الصدمة تقرر السفر إلى السجن، الذي يقع في منطقة نائية للبحث عن تفسير.

وعرض أيضا مساء السبت الفيلم الفرنسي الحدود المتوحشة من إخراج نيكولا كلوتزوإليزابيت بيرسفال، ويحكي قصة مدينة فرنسية يعيش فيها 7800 إنسان من بينهم 4000 مهاجر، تم طردهم من جزئها الجنوبي وحاولوا بعد ذلك إعادة بناء حياتهم في الجزء الشمالي، لكن الدولة قررت تدمير كل المنطقة وتشريد الجميع في كل أنحاء فرنسا بحلول عام 2016.

وأخيرا عرض فيلم أم مخيفة للمخرجة آنا أوروشادزه، والذي تناول قصة امرأة خمسينية وربة بيت مولعة بالكتابة تبحث عن ذاتها وتجد أمامها خيارا صعبا، إما الاستمرار في حياتها أو ترك كل شيء والتفرغ لشغفها، فتقرر المجازفة وتسلك الطريق الأصعب.

أما في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي أقيمت مساء الأحد احتفالية خاصة لتسليم المخرج اللبناني زياد دويري، مخرج فيلم «القضية ٢٣» والذي يعرض ضمن فعاليات المهرجان، جائزة أفضل موهبة عربية للعام من قبل مجلة «فارايتي» الأميركية الشهيرة.

وفي إعادة لفيلم الافتتاح «الشيخ جاكسون» شهد حضورا غفيرا للجمهور نفدت على إثره تذاكر السينما ولم يتسن لعدد كبير من النقاد حضوره الذين كانوا فضلوا مشاهدته في عرضه الثاني، إلا أن الإقبال الكبير عليه من الجمهور منعهم من ذلك أيضا.

من جانب آخر هذا، وأعلنت لجنة تحكيم ورشة طيارة للفيلم القصير التي أقيمت ضمن منصة الجونة السينمائية (CineGouna)، وهي ورشة مكونة من مجموعة من الخبراء في صناعة السينما والمحتوى الرقمي لمناقشة وتطوير الأفكار لتقديمها كفيلم قصير على الإنترنت، فوز سيناريو فيلم «شوكة وسكينة» لآدم عبدالغفار بالجائزة الأولى المقدمة من شركة طيارة، وهي إنتاج الفيلم على الإنترنت من قبل الشركة خلال عام ٢٠١٨.