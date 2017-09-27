دلال العياف

بعد النجاح الذي حققته النجمة فاطمة الصفي في مشاركتها بمسلسل «كان في كل زمان» الذي عرض في رمضان الماضي وكان من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبدالله واخراج عدد من المخرجين، تستعد الصفي هذه الايام لدخول اللوكيشن لتصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي «يا عزوتي» من تأليف الواعدة مريم القلاف واخراج مناف عبدال وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما مثل النجمة الهام الفضالة والنجم خالد امين.

فاطمة الصفي في هذا المسلسل تجسد دورا مغايرا لادوارها السابقة حتى لا تكرر نفسها ويمل منها جمهورها، حيث تجسد في هذا المسلسل العمود الفقري للأحداث من خلال شخصيتها المتقلبة فاحيانا طيبة واحيانا شريرة واحيانا متمردة على من يدوس لها على طرف.

النجمة فاطمة الصفي لديها العديد من المفاجآت من اعمال درامية تعرض في رمضان وخارجه ولكنها بانتظار الاتفاقات النهائية بينها وبين اصحاب تلك الاعمال حتى تستطيع الاعلان عنها.