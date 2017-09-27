أميرة عزام amira3zzam @

نادر كرم، مقدم برامج ومذيع نشرات إخبارية رياضية بتلفزيون الكويت، قدم العديد من البرامج أفضلها في نظره «النجوم على الأرض»، اذ استضاف من خلاله العديد من النجوم العرب المحليين والخليجيين عام 2008، التقته «الأنباء» حول جديده ومسيرته في اللقاء التالي:

ما جديدك؟

٭ برنامج «بين الشوطين» من يوم الاثنين القادم إلى يوم الجمعة على شاشة كويت سبورت بإخراج طلال البرجس، البرنامج يتحدث عن الدوري الكويتي والقضايا الرياضية بالكويت والخليج والبطولات الأوروبية، وانا سعيد باستمراري في البرنامج لثلاثة مواسم، خصوصا ان البرنامج يحظى بمتابعة المشاهدين.

متى بدأت عملك بالإذاعة؟

٭ بدأت كمذيع منذ العام 2002.

طوال تلك الفترة، ماذا تغير بك كمذيع؟

٭ كل الأمور اختلفت، ثقتي زادت، ونوع البرامج والأدوات تغيرت.

ما طموحك؟

٭ اتمنى أن أقدم الأستوديو التحليلي بكأس العالم عام 2022 بالدوحة، ويكون منتخبنا هناك.

ما رأيك بتعطيل الرياضة في الكويت؟

٭ دائما ما نردد أن الأزمة أزمة نفوس، فلو تصافت نفوس القائمين والمسؤولين عن الرياضة، فستعود الرياضة كما كانت وستزدهر للأفضل.