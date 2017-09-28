بشار جاسم

بدأ المخرج حمد البدري في تصوير أول مشاهده من مسلسل «روز باريس»، وهو من تأليف البحرينية سحاب وإنتاج شركة النظائر وبطولة هيا عبدالسلام، محمد العلوي، عبدالمحسن القفاص، انتصار الشراح، أحمد السلمان، فخرية خميس، طيف، إيمان محمد علي، فهد البناي، مي عبدالله، ميثم بدر، عبدالله البارون، سناء القطان ،والعديد من النجوم.

وعن فكرة المسلسل يقول البدري: روز باريس مسلسل اجتماعي يناقش قضايا اجتماعية مختلفة وجديدة في نفس الوقت وتدور الأحداث حول الفتاة روز وهي من أم فرنسية وأب كويتي تعاني من مرض القلب فتضطر لإجراء عملية جراحية في فرنسا، حيث تلتقي الشاب مشاري هناك وأثناء عودتها إلى الكويت تسخر نفسها للعمل الإنساني وبالأخص رعاية المسنين والعديد من الأحداث الإنسانية.

واختتم البدري حديثه لـ «الأنباء» قائلا: أنا شخصيا احببت العمل منذ قراءة الحلقات الأولى وشدني جدا وأتمنى أن نكون موفقين في اختيار الفنانين واللوكيشنات.