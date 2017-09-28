يواصل المخرج الإذاعي علي العطية إخراج برنامج «صباح الخير» بالإضافة إلى عدد من البرامج مثل «نادي المنوعات» و«كل التفاصيل» بهمة ونشاط متميزين وذلك من خلال الخبرة الكبير التي اكتسبها في العمل الإذاعي منذ 17 عاما حتى يومنا هذا.

العطية نفذ العديد من البرامج المباشرة والمسجلة ويعتبر المخرج القدير رباح الرباح قدوته حسب ما ذكره لـ«الأنباء».

وعن الصعوبات التي واجهته في برنامجه التي أخرجها قال: أصعب الأوقات حينما يخرج الضيف عن الموضوع أو عندما يقول أشياء لا يمكن أن تقال على الهواء، فيجب علي أن أكون مستعدا دائما لأعود به إلى مسار البرنامج، وهذا الأمر يحرج مرات الضيف وبالوقت نفسه المخرج، لذلك في بعض البرامج المباشرة أطلب من الضيوف عدم الخروج عن القضية المطروحة حتى لا يتشتت المستمع.