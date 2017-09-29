خلود أبو المجد

تواصل الممثلة الشابة زينب غازي تصوير مشاهدها في مسلسل «أماني العمر»، من تأليف محمد الكندري، وإنتاج باسم عبدالأمير، وإخراج حسين الحليبي ويصور حاليا في مملكة البحرين الشقيقة.

قصة العمل للمرة الاولى تطرح في الدراما الخليجية، وأدوار البطولة نسائية بحتة ولكن لكل ممثلة خطا معينا. وتجسد الممثلة زينب غازي دور فتاة عشرينية تعيش صراعا مع نفسها ولا تعترف بذلك، فتلتقي مصادفة بثلاث فتيات كل واحدة منهن لها قصة مختلفة، وهو دور تجسده للمرة الأولى على الشاشة وتتمنى نجاحه عند جمهورها حسب ما ذكرته في حسابها بالانستغرام.

الجدير بالذكر أن آخر عمل لزينب كان مسلسل «اليوم الأسود» للمؤلف فهد العليوة ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي على عدة قنوات، وهو من بطولة حسن البلام، إلهام الفضالة، شجون، محمود بوشهري، عبدالله بوشهري، ريم ارحمه، نور الغندور، وأسيل عمران وغيرهم.