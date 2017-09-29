أحمد الفضلي

للمرة الأولى يلتقي الفنان القدير سعد الفرج والفنان القدير احمد جوهر في عمل تلفزيوني تراثي يحمل عنوان «سموم» وهو الجزء الثاني لمسلسل «المعزب» الذي كتبه احمد جوهر وأخرجه احمد البيلي وسيعرض في رمضان المقبل حصريا على شاشة تلفزيون الكويت، وسيشرع جوهر بتصوير العمل بعد انتهائه من بناء الديكورات الخاصة في مشاهد هذا المسلسل الذي يقع في 30 حلقة.

ومن جانبه، أعرب الفنان القدير احمد جوهر عن بالغ سعادته بالعودة وبقوة إلى الدراما الكويتية من خلال عمل تلفزيوني يجمعه بالفنان القدير سعد الفرج، حيث لم يسبق ان جمعهم أي عمل على صعيد التلفزيون أو المسرح بالرغم من امتلاكهما مشوارا فنيا يمتد لعشرات السنين.

وأضاف جوهر خلال حديثه لـ «الأنباء» انه سعى وعلى امتداد سنوات عمله بالساحة الفنية للعمل مع القدير سعد الفرج وعرض عليه في اكثر من مناسبة العمل معه، لكن الأمور لم تسمح طوال السنوات الماضية وعندما سمحت الظروف من خلال هذا النص رحب بوبدر وذكر وبعد قراءته للنص ان هذا العمل يستحق ان يعود من خلاله وبقوة للساحة الفنية وتحديدا للدراما التلفزيونية.

وفيما يتعلق ببقية النجوم المشاركين في المسلسل وطاقم العمل أفاد جوهر بأن هناك العديد من الأسماء التي تم رصدها للمشاركة في المسلسل وأغلبهم نجوم في الساحة الدرامية الكويتية، وجار التفاوض معهم قبل تصوير المسلسل بفترة وجيزة.