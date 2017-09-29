فكرة البرنامج ترتكز على أغاني الزمن الجميل ومطربيه

دلال العياف

مع الحنين الى الماضي الجميل وتمسكنا به لأصالته ومعنى للنجاح والنهضة بالكويت على مستوى الفن وزمن الفنانين الذين كانوا يحترمون وقتهم ويحبون فنهم ويتآخون ويتجاذبون أطراف الحديث ويأخذون آراء بعضهم بعضا، ما بقي لنا هو ذكراهم وفي كل سنة يتجدد الحب لهم ويتأصل بقوة في وجداننا لان الكلمة الصحيحة التي تحرك الوجدان موجودة وتقطر ذهبا، أشبه هذا الزمن بالدهن عود المعتق الذي كل مازاد عمره زاد عطره وخنته مثل ما نقولها بالكويتي الجميل، لذلك اود التشبيه لبرنامج يتجدد على مدى خمس سنوات كل شهر اكتوبر من كل سنة نستمتع ونحن نعيش في جو قديم وينعش ذاكرتنا ويمحو عنها التراب مع البرنامج الاذاعي «ساعة كاسيت» الذي يعود لنا في الاول من اكتوبر ويتجدد معه ماضينا الراقي وتتنقى آذاننا مع ذلك الأرشيف المتأرشف في قلوبنا، حيث نرى المذيع الكويتي الاصيل محمد الدغيشم يستقبل اتصالات ويستذكر مع محبيه وجمهوره غناوي الأول وغنايات المسرحيات القديمة والمسلسلات الكرتونية التي ارتبطت بطفولتنا حتى انها ربت اذهاننا على المواقف الجسورة واللغة العربية الصحيحة وعلمتنا الكثير فكل ما كان في الماضي جميل ورائع ومتغلغل بداخلنا.

الدغيشم يعود للهواء وراح نسمع سويلفاته العتيجة الحلوة من خلال برنامج ساعة كاسيت، ناهيك عن عرض مسمع غنائي ومكسات مختارة بدقة يعيش معها المستمع ويصفن بماضيه أحلى الذكريات، وهذه فكرة البرنامج التي نبعت من الدغيشم وأعدها إعدادا ثابتا متينا استند اليها سيد العمل الذي يعشق الأصالة وريحة اول وماضينا الخنين المخرج وليد سراب الذي كان وما زال متشبثا بجمال ايام الفن الحلوة حيث الكيميا الموجودة بين الدغيشم وسراب صنعت باقة أسطورية من المكسات التي تأخذنا الى تلك الحقبة المكنونة في اشجاننا وتحركها وحافظ عليها الدغيشم وهي حقبة السبعينيات وحتى الالفية الجديدة لانه بعدها انتشر السي دي لذلك نجد مكتبة ثقيلة ضخمة يحتفظ بها سراب والدغيشم ومكتبة الاذاعة الاصيلة.

ومع كل تلك النجاحات اللامتناهية للبرنامج لا ننسى من شارك باتصالاته ومداخلاته من كبار الفنانين من مطربين وملحنين ومؤلفين واشادوا به امثال:

شيخ الملحنين انور عبدالله، الفنانة انغام، الفنان عبدالله الرويشد، الفنانة نوال الكويتية، وفي يوم ميلادها تحديدا خصتهم باتصال، الفنانة أحلام كانت بالكويت وكانت تسمع للراديو بالسيارة وأصرت على المشاركة وهي من قامت بالاتصال وهذا من تواضع الملكة واخلاقياتها الرائعة، والفنان محمد البلوشي، ونادية مصطفى وعبدالله القعود ودريد لحام، والراحل وديع الصافي وفيصل الفرج.

استمتعوا مع الدغيشم وحجاياته وغناوي اول وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء من الأحد حتى الخميس على اذاعة الكويت تردد103.7 محطة الغناء العربي.