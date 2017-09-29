أحمد الفضلي

انتهى الفنان القدير محمد العجيمي من تصوير كل مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية، والمتمثل بالمسلسل الكوميدي الاجتماعي «وين صرنا»، الذي يصور حاليا مشاهده الأخيرة في عدد من مناطق الكويت، بمشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا الكويتية.

من جانبه، ذكر العجيمي أنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الذي سيلتقي من خلاله جمهوره عشاق الكوميديا بعد توقفه لفترة ليست بالطويلة عن المشاركة في الأعمال الكوميدية.

وأضاف العجيمي، خلال حديثه لـ «الأنباء»، أن نص العمل الذي كتبه وينتجه سلمان نجل الفنان القدير عبدالله الحبيل يشكل دافعا لأي فنان لقبوله ويشجع للعودة الى الكوميديا، خصوصا في ظل ندرة النصوص الكوميدية الناجحة حاليا، حيث نعاني، نحن كفنانين، من قلة النصوص الكوميدية في الوقت الذي نجد فيه وجود عدد كبير من النصوص الدرامية.

وعن دوره في المسلسل، أفاد بأنه سيظهر بعدة أدوار كوميدية، كون المسلسل سيقدم كحلقات منفصلة، وفي كل حلقة هناك تسلسل للأحداث تنتهي بنهايتها وتناقش قضايا مجتمعية لكن بشكل كوميدي، موضحا أن العمل سيكون ضمن قائمة الأعمال الجيدة، حيث تتوافر فيه كل العوامل التي تسهم في نجاح أي عمل، بدءا من النص وانتهاء بطاقم عمل جيد بمشاركة نجوم كبار، منهم الفنان القدير محمد جابر وسعود الشويعي وعماد العكاري وشعبان عباس وسعاد الحسيني وغيرهم من النجوم الشباب.

وفيما يتعلق ببقية مشاريعه الفنية، أفاد العجيمي بأنه في طور التجهيز لعملين جديدين يتم التحضير لهما حاليا من قبل شركات إنتاج كويتية، حيث وافق على المشاركة في هذين العملين، لكنه حتى هذه اللحظة لم يوقع عقدهما بشكل رسمي، نظرا لعدم اكتمال فريق العمل.